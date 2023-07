Daniella Navarro revela los detalles del fin de su relación con Nacho Casano

Daniella Navarro estuvo de visita en ‘En Casa con Telemundo’ para hablar de diversos temas, entre ellos lo que fue el fin de su relación con Nacho Casano, amor que surgió mientras ambos estaban participando en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’.

La actriz venezolana habló de las situaciones que influyeron dentro de su relación, de la cual anunciaron su fin a finales del mes de junio. Ahora, en esta entrevista con Carlos Adyan ella lo contó todo.

La ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ confesó que la distancia fue uno de los factores determinantes en esta separación: “La distancia estaba haciendo de las suyas. Yo no quería que él viniera a vivir a mi casa todavía y como él estaba en México y yo en Miami la razón para que se viniera era para estar en mi casa y yo no quiero vivir con nadie en este momento de mi vida”, declaró la actriz.

Otro de los temas que influyó para que la relación terminara fue que Nacho Casano no reconoce a su hijo y cuando este tema surgió, Navarro no pudo ignorarlo. “A mí ese tema me duele demasiado. A mí me pueden cuestionar todo en la vida, menos lo excelente madre que soy. Y cuando salió ese tema a mi me afectó muchísimo… para mí el que no es buen hijo y buen padre no es bueno con nadie. Eso también empezó a sonar en mi cabecita”, continuó contando la venezolana.

Asimismo, contó que él le contó mentiras y que Nacho Casano tenía conversaciones con otras personas en su perfil de Instagram. “Me lastimó”, detalló la actriz.

La mamá de Nacho Casano fue parte fundamental del fin de la relación. “Yo no quería a su mamá cerca de mí, no la soporto. Es una señora sumamente manipuladora. Esa señora constantemente está con las personas que nos han lastimado, que hablan mal de nosotros, que nos difaman: ella sigue teniendo contacto con estas personas… Seguía siendo amiga de Niurka y de Natalia”, también expresó la venezolana.

