Yailin ‘la más viral’ baila con un body de transparencias y la tildan de “vulgar” y Tekashi 6ix9ine se pronuncia

La dominicana Yailin ‘la más viral’ aproximadamente por dos semanas, se mantuvo ausente en la red social de la camarita, donde supera los 11 millones de seguidores, hecho que sin duda le llamó mucho la atención a sus fanáticos debido a que ella suele ser muy activa con el contenido que comparte en la plataforma.

La ausencia de la cantante se generó luego que comenzaron los rumores que presuntamente ella habría llamado la policía porque aparentemente Tekashi 6ix9ine la golpeó. Sin embargo, ninguna de las partes involucradas se tomaron el tiempo para aclarar o desmentir lo que habría ocurrido.

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de la cantante, quiso volver a llamar la atención de aquellos que están pendientes del contenido que sube a Instagram y lo terminó haciendo tras bailar el tema de Cardi B, ‘Bongos’, mientras luce un body negro con transparencias y muestra el tamaño de sus voluptuosos atributos.

“Jajajajajaja 😈 no se te puede dejar sola, espera que llegue a casa“, escribió Tekashi 6ix9ine para marcar territorio con quien sostiene una relación sentimental desde hace unos pocos meses.

Internautas reaccionan al baile de Yailin ‘la más viral’

La publicación supera el millón de ‘me gusta’, mientras que más de 33,300 personas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre el contenido que estaban observando, siendo así como muchos la criticaron tras considerar que no sería la mejor forma de llamar la atención.

“Pero en el escenario donde debes moverte, no lo haces”, “Es lamentable que busques el sonido que se te ha ido todos estos días de esta manera”, “¿Así o más vulgar?”, “¡Busca ayuda, la necesitas! ¡Qué horrible manera de llamar la atención de tus fanáticos! Pero siempre lo he dicho, para eso sirves, por qué no tienes talento”, “Cuando tu único talento son 40 libras de silicona”, “Ya mejor que se haga actriz de porno, esta mujer no tiene vergüenza de nada”, “Las personas hoy prefieren mostrar el c*lo, antes que ponerse a estudiar y hacer algo productivo para el mundo y un buen futuro para los niños”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

