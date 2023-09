Carlo Ancelotti y un espaldarazo hacia Joselu: “Para nosotros es una garantía y sabemos lo que nos puede aportar”

El estratega Carlo Ancelotti expresó este domingo la importancia de contar con un delantero de la talla como Joselu en la delantera del Real Madrid, luego que el español sentenciara la victoria de su equipo 2-1 frente a la Real Sociedad con un cabezazo imparable.

En rueda de prensa posterior al encuentro, Ancelotti dijo que para el equipo Joselu representa una garantía de gol, asegurando que en la temporada pasada no contaban con un cabeceador nato a centros de los laterales.

“Joselu es una garantía, es un jugador que juega muy bien de espaldas y de frente. Es muy peligroso en área contraria y tiene un golpe de cabeza fantástico. Para nosotros es una garantía y sabemos perfectamente lo que nos puede aportar”, valoró en rueda de prensa.

Posteriormente recalcó la importancia del atacante porque según el juicio de Ancelotti no existe otro jugador en la plantilla con sus características.

“Su rol es una posición importante en la plantilla porque en ataque no tenemos ningún jugador con sus características. Para nosotros, en algunos partidos, es muy importante porque cubre bien área rival, está listo en los centros y no es casualidad que marque estos dos goles en casa. Es una cualidad que el año pasado no teníamos de centrar y marcar goles de cabeza. Con él tenemos una opción más”, añadió.

Luego de alabar el juego de Joselu se dedicó a la autocrítica, explicando que el Real Madrid debe hacer correcciones en defensa a fin de evitar que deban seguir sellando remontadas como las vistas ante Almería, Getafe y ante la Real Sociedad este domingo.

“Tenemos que evaluarlo, es verdad, de cinco partidos tres los hemos empezado encajando gol. Lo bueno es que hemos sido capaces de remontar, lo malo es que tenemos que evitarlo porque cuesta entrar en el partido y luego para recuperar hay que hacer más esfuerzos. Hoy ante un rival que juega muy bien al fútbol nos ha costado más y lo hemos hecho gracias a la energía del equipo. Somos capaces de tener una intensidad en los partidos que le cuesta aguantar a los rivales los 90 minutos”, finalizó.

