Christie no descartó trabajar con Haley para “derrotar” a Trump en las primarias republicanas

El candidato presidencial republicano Chris Christie no descartó trabajar con la exembajadora ante la ONU y también candidata, Nikki Haley, para derrotar al expresidente Donald Trump en las primarias del Partido Republicano.

“Estoy trabajando para derrotar a Donald Trump, y soy el único en la carrera que está trabajando para derrotar a Donald Trump”, declaró el domingo el exgobernador de Nueva Jersey en “Face the Nation” de CBS cuando se le preguntó si alguna vez trabajaría con Haley para derrotar a Trump, según recogió The Hill.

No obstante, Christie fue crítico con Haley, recordando que ella no ha descartado ser la vicepresidenta de Trump, en caso de que el expresidente gane y la elija para su fórmula presidencial.

“Cuando ella no ha descartado ser su vicepresidenta, no creo que se pueda tomarla como una contendiente seria contra él”, aseveró. “El gobernador de Florida, Ron DeSantis y yo hemos descartado aceptar la vicepresidencia de manos de Donald Trump. Nikki Haley no lo ha hecho. Por eso no dice cosas fuertes contra Donald Trump, por eso dice que es apto para ser presidente de Estados Unidos”.

¿Trump apto para ser presidente?

Por otra parte, cuestionó a la exembajadora ante la ONU por haber dicho que Trump es apto para ser presidente de Estados Unidos, algo que Christie ya ha dicho anteriormente que no es así.

“Ella dijo esta misma semana que él es apto para ser presidente. Este es un tipo que anoche en New Hampshire utilizó a Vladimir Putin como testigo de la decadente democracia en Estados Unidos. Vladimir Putin es un experto en democracia. Y alguien que dice que es apto para ser presidente de Estados Unidos, es ridículo”, enfatizó el exgobernador de Nueva Jersey.

Anteriormente, en una entrevista en CNN, Christie comentó que Haley debería estar “avergonzada de sí misma” por haber dicho que Trump es apto para el cargo. Esto luego de que el expresidente hubiera dicho en un mitin en New Hampshire que los inmigrantes están envenenando la sangre de Estados Unidos.

En octubre, el exgobernador de Nueva Jersey había dicho que Trump no es apto y que, en caso de ganar las primarias, Trump no derrotaría a Biden.

“En primer lugar, no creo que Donald Trump sea apto para ser presidente de Estados Unidos. Y esa es una de las razones por las que me postulo. En segundo lugar, creo que si fuera el nominado, no vencería a Joe Biden”, aseguró en aquel momento.

Christie contra las encuestas

En su nueva entrevista en CBS, Christie cuestionó una reciente encuesta de CBS/YouGov en New Hampshire, que pone a Haley cada vez más cerca del expresidente, solo 15 puntos por detrás. El sondeo dio a DeSantis un 11%, mientras que Christie solo obtuvo un 10%.

El exgobernador calificó la encuesta realizada a principios de este mes como “tonta” y descartó sus resultados.

Cuando se le preguntó si las elecciones de New Hampshire serían definitivas, Christie respondió a la presentadora de CBS, Margaret Brennan: “New Hampshire será un momento importante, Margaret, no hay duda”, dijo. “Pero lo que no será un momento decisivo es su encuesta entre 450 personas, seis semanas antes de las primarias”.

