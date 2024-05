¿Qué pasó con Kerly Ruiz en el programa ‘Siéntese Quien Pueda’?

En ‘Siéntese Quien Pueda’, programa de televisión que transmite la cadena Univision hicieron varios cambios, con la incorporación de Jorge Bernal y Carolina Sandoval al cast del show de entretenimiento. Además de esto hicieron un cambio de horario y ahora estarán a las 2P/1C, para competir con ‘En Casa con Telemundo’.

Sin embargo, en esta serie de modificaciones hay una gran interrogante, ¿qué pasó con Kerly Ruiz y Vanessa Arias? Todo parece indicar que no estarán más en el show, pues al menos en los promocionales del espacio de farándula no figuran.

En el promocional que lanzaron en Instagram muchos se preguntan: “¿Qué pasó con Kerly y Vanessa, yo me reía mucho con Vane”, “¿Qué pasó con Kerly y la otra chica?”, “¿Dónde están Kerly y Vanessa Arias?”.

También se han leído comentarios como: “Qué injusto y una lástima no haber contratado a Kerly Ruiz, es una tremenda profesional súper preparada, un léxico, maneja muy bien el inglés, su oratoria es excelente, y como animadora es también fuerte y se desenvuelve muy bien así la describo porque es lo que transmite. Pero bueno sus razones tendrán algo mejor llegará para ella. Tiempo a tiempo”, “Que pena que cambiaron a los conductores no será lo mismo Kerly y Vane estaban muy bien qué pena ya no veré más”.

Por ahora ninguna de las dos involucradas ha dado declaración al respecto, por lo que se desconoce qué pasará con ellas en el reality show.

Lo cierto es que este lunes muchos estarán atentos al programa para ver los cambios y sobre todo el papel de Jorge Bernal y Carolina Sandoval, quienes tienen también amplia experiencia en este tipo de formatos del entretenimiento hispano en los Estados Unidos.

“Me siento deliciosamente nervioso. Entré aquí por primera vez en octubre, aquí a la casa de ustedes y ahora estamos de regreso y tengo esos nerviecitos ricos porque a Chiquibaby la conozco, hemos compartido, hemos trabajado muchísimas veces, hemos compartido, tenemos muy buena química y ustedes saben lo importante que es eso en la tele para transmitir emociones y demás”, dijo Jorge Bernal en ‘Despierta América’.

Por su parte, Carolina Sandoval comentó en el mismo programa: “La diferente soy yo, la que ha cambiado y evolucionado soy yo, eso es lo que yo les traigo y les voy a ofrecer cada tarde, que vas a ver a Carolina hablando desde otra óptica, que soy mamá, he pasado por muchas cosas y también ya tengo 50 años”.

