FOTOS: Pedro Pascal causa revuelo por su nuevo look en las primeras imágenes de la nueva temporada de “The Last Of Us”

Luego de las recientes “filtraciones” respecto a las actuales grabaciones de la segunda temporada de “The Last Of Us”, las primeras imágenes oficiales de la exitosa serie fueron reveladas el pasado 15 de mayo, mostrando el nuevo look de sus protagonistas: Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Aunque las imágenes no cuentan con algún tipo de contexto a su alrededor, sí se pudo notar que ambas fotografías, una por cada co protagonista, corresponde a diversas locaciones de Jackson, uno de los asentamiento en donde ocurrirá uno de los eventos más importantes de la nueva trama.

En la primera de ellas, y la que provocó toda clase de reacciones, se puede ver al actor de origen chileno, Pedro Pascal, con un nuevo look caracterizado por albergar una cabellera mucho más larga a la que usó el intérprete de “The Equalizer 2” en la primera temporada.

Bella Ramsey & Pedro Pascal



Ellie and Joel's evolution.#TheLastofUsHBO pic.twitter.com/tiFIqRQFrs — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) May 15, 2024

De igual manera, y por la naturaleza de la trama, el artista latino luce más avejentado así como un aspecto de cansancio y hasta de preocupación a través de su personaje Joel.

¿Cómo lucirá Ellie en “The Last Of Us 2”?

Respecto al aspecto de Ellie, encarnada por la actriz de origen británico Bella Ramsey, esta no muestra cambios significativos en su apariencia, al grado de lucir casi similar a la temporada anterior.

Aunque el anterior factor podría parecer minúsculo para el desarrollo de la trama en la nueva temporada, un gran número de aficionados y fanáticos al videojuego, no han dejado de mostrar su molestia al mencionar que Ellie “debería” lucir mucho más grande además de mostrar un aspecto más “rudo”.

En la imagen revelada, la compañera de Joel porta un arma, ataviada con diversas prendas de frío, mientras dirige su mirada hacia un objetivo en especial.

Previo a la reciente revelación de las primeras imágenes del show, en días anteriores se filtraron una serie de fotografías en donde se ve a Ellie y Dina en lo que parece ser una locación exterior en un bosque.

🚨 Bella Ramsey e Isabela Merced em novo vídeo filmando cenas de Ellie e Dina para a 2ª temporada de The Last of Us HBOpic.twitter.com/7wxL6h2gB3 — The Last of Us Brasil 🦋 (@TheLastOfUsBR) May 16, 2024

Aunque no se reveló mayor información respecto a estas imágenes, este tipo de filtraciones han elevado el hype de los aficionados a la serie para conocer más detalles sobre la producción y que tan fiel será al videojuego.

Tras el anuncio de la segunda temporada del show de Max, un gran número de fanáticos, y conocedores de lo que sucede en la segunda entrega del videojuego, se han preguntado si la serie seguirá los mismos pasos debido a una brutal escena que ha causado grandes polémicas.

Aún sin una fecha oficial de estreno, la nueva temporada de “The Last Of Us” contará, además de Pascal y Ramsey, con la añadidura de nuevos rostros como el de Kaitlyn Dever, como la antagonista Abby, Isabela Merced, como Dina, interés amoroso de Ellie, Young Mazino, como Jesse, amigo de Dina y Ellie, entre otros actores.

