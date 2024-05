‘La Divaza’ subió fotos con su madre desde la cama de un hospital antes de ella ser operada

Durante este tiempo, ‘La Divaza‘ ha recibido el apoyo incondicional de sus seguidores, quienes han enviado mensajes de solidaridad y ánimo para él y su familia. A través de sus redes sociales, el influencer ha compartido momentos especiales junto a su madre, mostrando su amor incondicional y apoyo en este difícil momento.

Sin embargo, compartió una galería de fotos en su perfil de Instagram, desde entonces preocupó a fans tras salir acompañado de su madre mientras están en la cama de un centro de salud, al tiempo que aclaró que ella estaba entrando a quirófano para atender su delicado estado de salud tras haber sido diagnosticada con cáncer: “Le doy gracias a Dios y a la vida por permitirme tener a mi mamá un rato más”, escribió en Instagram.

A pesar de la distancia, ‘La Divaza’ ha manifestado su gratitud hacia ‘La Casa de los Famosos’ por entender su ausencia y permitirle estar al lado de su madre en este momento tan difícil. Sin embargo, sus seguidores esperan su regreso para conocer quién será el ganador de esta edición.

A pesar de las dificultades, ‘La Divaza’ ha demostrado ser un hijo amoroso y dedicado, siempre dispuesto a estar presente por su madre en los momentos más difíciles. Sus seguidores han aplaudido su valentía y fortaleza, y han enviado mensajes de aliento y esperanza para que su madre pueda superar esta dura prueba.

Desde ‘La Casa de los Famosos 4’ han expresado su solidaridad y apoyo hacia el venezolano en este complicado momento, y han enviado sus mejores deseos para que su madre se recupere pronto. Sin duda, la presencia del influencer se extraña en el programa, pero su ausencia ha estado justificada por un motivo más importante: el amor y la salud de quien lo tuvo.

“Me sentía mal conmigo mismo porque obviamente sabía lo que estaba pasando de la situación con mi mamá porque yo me doy cuenta de todo esto un mes antes de entrar, pero yo ya había firmado todo el contrato, entonces como que yo me quedé muy preocupado”, dijo en ‘People en Español’.

