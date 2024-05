Clovis Nienow podría estar en otro reality de Telemundo luego de su participación en ‘La Casa de los Famosos 4’

Clovis Nienow, exparticipante de ‘La Casa de los Famosos 4’, ha estado como invitado en el show ‘Hoy Día’, programa de televisión de Telemundo en el que ha hablado de sus proyectos como profesional.

Aunque no ha confirmado qué será lo próximo que haga, recientemente se asomó la posibilidad de que forme parte de la próxima temporada de ‘Exatlón Estados Unidos: All Stars’.

Todo ocurrió porque Frederik Oldenburg estuvo en el show de televisión y le dijo a Clovis Nienow: “Invitación oficial, te voy a dar los colores y tú eliges si el equipo de los contendientes o famosos algún día, invitación oficial para Clovis, ¿irías o no?”.

Ante esto, el artista contestó: “Iría, por supuesto. Guty, esta es para ti, nos vamos a dar con todo en el campo de batalla”.

El mexicano además llamó a su compañero insípido, en tono de broma, lo que causó risas en Andrea Meza, una de las conductoras del show, quien estuvo de testigo de la conversación.

Algunos usuarios en redes sociales no se mostraron tan emocionados con la idea y por eso afirmaron: “Deben cerrar ciclos de realities, dejan pasar sus mejores años, después terminan sentados en galas esperando que los llamen. Si salen con buena imagen que se centren en sus carreras, llegar a donde tanto les ha costado. Muchos dedicados a eso y no acumulan si no derrotas y $ que se acaban”.

Otro mensaje que se leyó fue: “Clovis debe cerrar ciclos de realities y empezar un nuevo proyecto en la TV, a mí me encanta verlo animando, muy guapo”, “Nunca me he visto Exatlón, pero sí lo vería si se anima”, “Ummm, creo que Exatlón no es para ti, eso no es lo tuyo, bebé”.

Dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’, el mexicano fue uno de los participantes más queridos, no solo por su atractivo físico, sino también por la personalidad divertida que mostró con personajes como Gladys o la mascota Petunia, que tuvo mientras estuvo encerrado en la mansión ubicada en México.

