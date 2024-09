Karla Martínez envía un poderoso mensaje sobre las canas

Karla Martínez, del programa Despierta América, que transmite Univision, habló de lo cómoda que se siente con sus canas, un mensaje claro de aceptación para aquellas mujeres que luchan contra esto.

En el show de televisión, la mexicana habló de cómo en la actualidad se tiñe el pelo para cubrir algunas, pero cuando sea mayor, no tendría problema en lucir todo su pelo blanco.

“Ya me hace falta mi retoque, ahí están mis canitas, ¿te liberarías algún día de las canas o no? Fíjate que sí, yo sí, yo creo que cuando sí me llegue el pelo que sea blanco, sí me encantaría dejarlo todo blanco porque hay un proceso ahí”, afirmó.

El chef Yisus también habló sobre esta situación: “A mí me empezaron a salir en la barba, pero es así por partes”.

Karla Martínez consideró que las canas, al final de todo, son experiencia y por eso no ve inconveniente en dejarlas: “Es que miren, si algo es seguro y bendito, es que podamos envejecer”.

Este tema causó varios mensajes entre la audiencia de Despierta América, en su mayoría para apoyar a la conductora: “Yo feliz porque me salió una”, “Yo a mis casi 45 ya me las estoy dejando ver”, “Yo pasé por ese proceso, fue duro, pero valió el esfuerzo. Amo mi cabello con canas”, “Muy bien por ti, a mi también me gustan las canas”.

Otros escribieron: “Desde que me vi la primera cana me dejé de teñir y me dejé mis risos naturales me encantan”, “Yo mientras pueda. Me seguiré pintando mis canas. Primero muerta que sencilla. Los amo a todos yo no me pierdo sus programas”.

También hubo quienes le contestaron a Jomari Goyso, quien también habló del tema: “Jomari siempre quiere que la gente ande al natural pero Jomari, debes comprender que hay personas que no se sienten bien de esa forma. No les gusta y también hay que respetar eso. Y no quiere decir que no se sientan bien consigo mismo o no se acepten. Es solo que si pueden mejorar la manera cómo se ven no hay por qué no hacerlo. Es cómo la ropa, te vistes bien para verte bien”.

