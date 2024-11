Ricky Martin participará en evento de campaña de Kamala Harris hoy en Pennsylvania

Nueva York – Ricky Martin es uno de los artistas invitados al cierre de campaña de la candidata demócrata Kamala Harris en Pennsylvania esta tarde.

La campaña de la vicepresidenta, quien en varias de las últimas encuestas se ubica superando a su rival Donald Trump por hasta tres puntos porcentuales en estados clave como el mencionado, informó que el “Vote for Freedom Rally” o “Mitin para votar por la libertad” empezará a las 4 p.m.

El encuentro con invitados especiales se realizará en el Eakins Oval/Philadelphia Museum of Art, en Philadelphia.

Allí se espera que estén presentes, aparte del astro boricua, DJ Cassidy, Fat Joe, Freeway and Just Blaze, Lady Gaga, DJ Jazzy Jeff, The Roots, Jazmine Sullivan, Adam Blackstone y Oprah Winfrey.

El museo estará cerrado al público debido al evento.

“El lunes, 4 de noviembre, el Museo de Arte de Philadelphia, así como el Museo Rodin, estarán cerrados al público y al personal de PMA. Va a haber un evento público en Parkway ese día, en la parte inferior de las escaleras del museo”, precisó el museo a través de un comunicado.

Las autoridades informaron que un plan de cierre de carreteras en varias fases inició el viernes debido a la actividad.

Previo al evento en Philadelphia, Harris encabezará otro en Allentown, a eso de las 2 p.m. Luego se trasladará a Pittsburgh para un “Get Out the Vote” que incluirá un concierto con Katy Perry.

Por su parte, Trump iniciará su jornada en la víspera de las elecciones con una parada en el también estado bisagra de North Carolina con un rally a las 10 a.m. en Raleigh. En este estado, Trump aparece en la delantera por un punto, según el conteo de FiveThirtyEight.

A las 2 p.m., se espera que el candidato se presente en el Santander Arena, en Reading, Pennsylvania; y a las 6 p.m. en PPG Paints Arena, en Pittsburgh. Posteriormente, se trasladará a Grand Rapids, Michigan.

Pennsylvania es un estado esencial para ganar la presidencia de Estados Unidos, ya que tiene 19 votos electorales. 48 de las 59 elecciones se han determinado por los resultados en este estado.

En este estado en particular, el voto boricua, por la cantidad de miembros de esta población, puede determinar el resultado final. Debido a lo anterior, los candidatos han buena parte de sus esfuerzos en cortejar el voto boricua.

Aproximadamente, medio millón de boricuas residen en Pennsylvania.

Philadelphia es la segunda ciudad con más puertorriqueños en Estados Unidos, o unos 124,000.

En el 2020, Joe Biden superó a Trump por 1% de diferencia o aproximadamente, 80,000 votos.

En los últimos días, la campaña de Harris ha estado rodeándose de artistas de renombre para atraer a ese sector del electorado.

El jueves pasado, la cantante boricua de El Bronx Jennifer López dio un discurso en un rally en Las Vegas, Nevada, en el que sollozó mientras hablaba y reconoció sentirse emocional.

“Soy puertorriqueña, ¡carajo!, y sí, nací aquí, y también somos americanos (…) Este también es nuestro país y debemos ejercer nuestro derecho al voto el 5 de noviembre”, declaró Lopez minutos antes de que Harris subiera el escenario.

López también reaccionó a los comentarios despectivos del comediante Tony Hinchcliffe en un evento de campaña de Trump en el Masidon Square Garden en Nueva York en el que identificó a Puerto Rico como una “isla flotante de basura”.

“No solo fueron los puertorriqueños los que se ofendieron ese día, fue cada latino en este país; fue la humanidad y cualquier persona de carácter decente”, planteó.

López también destacó el potencial del electorado femenino en esta contienda.

“Yo creo en el poder de las mujeres. Yo creo que las mujeres tienen el poder de hacer la diferencia en esta elección. Yo creo en el poder de los latinos. Yo creo en el poder de nuestra comunidad. Yo creo en el poder de todos nuestros votos”, añadió.

En el caso de Trump, los reguetoneros Anuel AA y Justin Quiles participaron de un rally en Pennsylvania para oficializar su apoyo porque, según indicaron, quieren que P.R. crezca y progrese, y Biden solo ha prometido. Nicky Jam había hecho lo propio, en un evento en Las Vegas, pero retiró su endoso tras las expresiones del invitado de Trump sobre la isla.

Por los pasados meses, El Diario desarrollo una serie especial sobre el potencial del voto boricua en estados competitivos como Pennsylvania; y en Florida, con la mayor cantidad de boricuas en la nación.

