Laura Bozzo no está convencida de entrar a La Casa de los Famosos: All Stars

Aunque la participación de Laura Bozzo en el reality show La Casa de los Famosos 2 fue bastante exitosa, la peruana no está segura de entrar a la temporada del 2025, en la que reunirán a exparticipantes de la “telenovela de la vida real”, como también es conocida esta competencia de Telemundo.

Durante una entrevista con el programa Pica y Se Extiende, la famosa dijo que hay varios factores por los que no está segura de sumarse a esta experiencia que se graba en México.

“Yo había dicho que sí, pero tengo un proyecto también, que es un show mío que vengo soñando hace tiempo, que se puede posponer es cierto, pero estoy viendo que hay algunas caras que parece que van a entrar y esa energía tan negativa, yo digo Dios mío”, comentó.

Laura Bozzo habla de La Casa de los Famosos: All Stars

La “abogada de los pobres”, como también es conocida, dijo que no es que le tenga miedo a ningún famoso, sino que no sabe cómo podrá reaccionar ante ciertas personalidades.

“Por ahí se ha dicho que Alfredo Adame, no, Adame salió con guantes. Yo elijo a mis enemigos y él no está en peso pesado, él es peso pluma”, afirmó.

Luego habló de Alicia Machado, quien está confirmada como panelista y según comentó Laura Bozzo no estaría cómoda con alguna opinión que la venezolana dé sobre ella.

“No tengo ningún problema, pero ella ha hablado mal de mí, un día yo la saludé y no me quiso saludar, pero yo no tengo nada contra ella, la admiro, ha sido Miss Universo, pero tiene un carácter”, afirmó.

Otro nombre que surgió fue el de Ivonne Montero, quien ganó la temporada en la que participó Laura Bozzo. “Me es indiferente, es especialista en hablar con los escarabajos. Ella se dedicaba a sacar escarabajos de la piscina”, explicó.

Acerca de Niurka Marcos se mostró contenta con la idea de que regrese al reality show, pues le gustaría que la ayude a convertirse en una bomba sexy.

Al final de la entrevista, la peruana indicó que esa casa se va a incendiar de lo fuerte que estará y espera que con el pasar de los días pueda decidir si formara o no parte de este proyecto.

