Caramelo, fuerte oponente de Lupillo Rivera en La Casa de los Famosos All-Stars 

El expelotero Carlos “Caramelo” Cruz comenzó en La Casa de los Famosos All-Stars con una actitud divertida y ocurrencias que hicieron que llamara la atención en el reality show de la cadena de televisión Telemundo.

Sin embargo, con el pasar de los días se ha ido involucrando más en el juego de telerrealidad y decidió salirse de Agua por un enfrentamiento que tuvo con Lupillo Rivera.

Todo ocurrió por los resultados de las nominaciones, una cuenta que no le dio al ‘Toro del Corrido’ y decidió hablar con Caramelo, quien se sintió ofendido, pues creyó que lo estaba señalando de traidor.

En esa conversación, el dominicano le dijo que no entendía qué había pasado, pero que él era una persona fiel y que no le gustaba la manera en la que le estaba hablando.

Los del cuarto Agua le aclararon que no lo estaban señalando, pero Caramelo se tomó esta situación personal, al punto que decidió no compartir su dinero del presupuesto de la comida con sus compañeros.

La decisión causó algo de molestia en Lupillo Rivera, quien al final le dijo que había tomado la decisión correcta.

Caramelo, luego de todos estos roces, habló con Luca y le comentó las razones por las que está molesto: “Eso no va conmigo, bro, hay cosas que tú puedes decir y cosas que no, ¿tú crees que eso está bien? Yo lo que veo es, mira un ejemplo, cuando me dicen que no hable con Nacho, pero lo siguiente es lo que te voy a decir, ¿quién es Lupillo para cuestionarme a mí de que el número, de por quién yo voté? Primeramente me lo pregunta con duda”.

“Quien es lupillo para venir a cuestionarme a mi y porque yo no lo puedo cuestionar a él”

Se prendió esta mierda 🤣🤣🤣👏👏👏 #LCDLFAllStars pic.twitter.com/NXlvmOub9f — A N D R E I N A 🤍🫰 (@Andreia599) February 15, 2025

Añadió que él también puede sentir desconfianza en los demás y más en un juego tan cambiante como este.

Lo que no saben los habitantes es que las cuentas no dieron en la nominación de esta semana porque La Jefa decidió darle inmunidad a Varo y a Rosa. Esta situación ha causado un clima de desconfianza en muchos, pues creen que las alianzas no están siendo sinceras.

