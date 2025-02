Abogado de Justin Baldoni criticó broma de Ryan Reynolds en el especial de SNL

El abogado del actor Justin Baldoni, Bryan Freedman, criticó la broma que el actor Ryan Reynolds hizo en Saturday Night Live sobre la demanda que su esposa Blake Lively hizo en contra de Baldoni.

La aparición de los actores Ryan Reynolds y Blake Lively en el show especial por el 50 aniversario de Saturday Night Live dio mucho de qué hablar, debido a que la pareja se encuentra en medio de una batalla legal contra el coprotagonista de Liveli en ‘It Ends With Us’ Justin Baldoni, por presunto acoso sexual y represalias.

Esta es la primera vez que la pareja aparece en público luego de la demanda presentada contra Baldoni, quien a su vez contrademandó a Lively. Sin embargo, durante el show de SNL Ryan Reynolds decidió bromear sobre la demanda de su esposa. Desde el escenario de SNL le preguntaron “¿Cómo va todo?” y el actor, con Lively sentada a su lado, respondió de manera irónica “Genial, ¿por qué? ¿Qué has oído?”.

Esto parece que no se lo esperaba Lively quien mostró una expresión de sorpresa y preocupación que fue captada por la cámara y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Freedman opinó sobre este chiste de Reynolds durante un episodio de Hot Mics con Billy Bush. El abogado cuestionó que Reynolds haya bromeado con un asunto tan delicado que involucra a su esposa y que según una nueva actualización de la demanda, esta situación ha generado daños emocionales a su familia.

“Francamente, no conozco a nadie cuya esposa haya sido acosada sexualmente y haya hecho bromas sobre ese tipo de situaciones.No puedo pensar en nadie que haya hecho algo así. Me sorprendió”.

Todo este pleito comenzó en diciembre cuando Lively demandó a Baldoni, su director y coprotagonista de It Ends With Us , además de a su equipo de relaciones públicas y a miembros de su empresa Wayfarer Studios. La actriz alegó que su coprotagonista cometió acoso sexual y represalias en su contra.

Justin Baldoni negó las acusaciones y respondió con una demanda a Lively, Reynolds, su publicista y The New York Times, alegando difamación y extorsión.

