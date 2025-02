Turista de Missouri acusada de quemar negocios en Cabo Rojo, Puerto Rico, comparece a primera audiencia en la isla

Nueva York – Danielle Bertothy, la turista de Missouri acusada de incendiar varios negocios en Cabo Rojo, Puerto Rico, poco después de Año Nuevo, compareció este jueves a la primera audiencia del caso en el tribunal federal en San Juan.

Bertothy, de 36 años, llegó acompañada de la abogada Joanna LeRoy, de la Oficina del Defensor Público, reportó El Nuevo Día.

La estadounidense, residente de St. Peters, fue trasladada del Centro de Detención Metropolitano en Guaynabo al tribunal en la zona de Hato Rey.

Estaba esposada y vestía indumentaria verde, propia de los acusados.

La expectativa es que otro abogado que contrató la esté representando en posteriores vistas.

Precisamente, debido a que la mujer quería esperar por el nuevo representante legal, el encuentro judicial se limitó a una exposición por parte de la magistrada sobre la existencia de la acusación y la pena de hasta 20 años a la que se enfrenta por los hechos, más una multa máxima de $250,000 dólares.

La jueza federal además pautó para el 4 de marzo la lectura de la acusación. En esa misma audiencia, se discutirá la posibilidad de que se le conceda libertad bajo fianza.

Un tribunal en St. Louis le había denegado ese privilegio a Bertothy.

Las autoridades judiciales le dieron la razón a fiscales federales que presentaron una moción pidiendo que se le negara la libertad provisional, ya que representaba peligro de fuga.

De acuerdo con la investigación federal, la sospechosa abandonó la isla la mañana después de los hechos tras cambiar su itinerario de vuelo. Se suponía que Bertothy saliera de la isla el 11 de enero.

La semana pasada, la jueza federal Gina Méndez Miró ordenó el traslado de Bertothy a Puerto Rico para iniciar el proceso judicial en su contra.

Méndez Miró determinó que Bertothy debía estar en la isla en o antes del 26 de febrero.

La orden se reportó más de un mes después de que un gran jurado federal en Puerto Rico presentara la acusación contra la extranjera.

En la audiencia de hoy, se encontraba Ángel Luis Marrero, propietario de los negocios destruidos por el fuego.

En declaraciones al referido medio, dijo que no notó remordimiento en la acusada.

“La vi como una persona como que no tiene consciencia de los actos que hizo, con todas las consecuencias, el sufrimiento y gastos que hemos tenido por una acción de ella. Y la veo sin ningún tipo de remordimiento”, cuestionó.

Marrero insistió en que espera que le caiga todo el peso de la ley y que tenga que cumplir el máximo posible de encarcelamiento, 20 años.

“Mi fe es grande de que va a salir culpable, no me cabe duda. Una persona que viene a Puerto Rico debe respetar nuestro país, no importa de donde venga”, argumentó el comerciante.

Añadió: “20 años son pocos, porque allí había vidas que se salvaron, solamente, gracias a ángeles que pudieron entrar al hotel”.

“Había amistades y familiares que estaban profundamente dormidos. Gracias a unos vecinos que arriesgaron sus vidas… un policía retirado notó, cruzó y tocaron las puertas, que no abrían porque estaban durmiendo… gracias a ellos y otros huéspedes que evacuaron a más de 30 personas. Hubiese sido algo bien terrible”, expuso.

El 16 de enero, las autoridades federales en Puerto Rico anunciaron la acusación contra Bertothy de causar un incendio intencional.

Según la fiscalía federal, en o alrededor del 2 de enero pasado, Bertothy maliciosamente dañó y destruyó, por medio de fuego, un edificio y otros bienes muebles e inmuebles utilizados en el comercio interestatal y extranjero y en activades que afectan el comercio interestatal y extranjero.

La acusación se refiere al complejo de estructuras en la carretera 3301 de El Combate que incluye a Luichy’s Seaside Hotel, Bar Marea, el restaurante Marinera y Artesanías Juavia.



“A esta acusada se le hará responsable por sus acciones peligrosas que causaron daño significativo y puso muchas vidas en riesgo”, declaró en aquel momento W. Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico.

Los fiscales del caso alegan que la mujer se encontraba en Bar Marea cuando inició un enfrentamiento con personal y otros clientes del local. Bertothy, que lucía visiblemente borracha, presuntamente, atacó verbal y físicamente a los presentes, por lo que fue removida del negocio en dos ocasiones por policías municipales.

Cuando los encargados de Bar Marea cerraron, la fémina, alegadamente, regresó al lugar con un contenedor de gasolina y le prendió fuego. Las llamas, no solo afectaron al bar, sino a los otros tres establecimientos. Los daños fueron estimados en, aproximadamente, medio millón de dólares.

La prueba con la que cuentan las autoridades incluye videos de cámaras de seguridad de los negocios en los que presuntamente se ve a una mujer, que sería Bertothy, no solo incendiando el espacio sino caminando cerca de Bar Marea con un recipiente rojo de gasolina en mano.

Estas imágenes en particular circularon ampliamente por redes sociales.

Lo anterior facilitó la identificación de Bertothy como sospechosa de los hechos, así como la indignación de puertorriqueños dentro y fuera del territorio.

Como resultado de una carta que la concejala de origen boricua de St. Louis, Daniela Velázquez, envió a la agencia de publicidad HLK, empleadores de la mujer, inicialmente, la suspendieron, y luego la removieron de la posición.

