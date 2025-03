Los invitados musicales confirmados en los Premios Oscar 2025: ¿quiénes son y qué interpretarán?

La temporada de premios llegará a su fin el próximo 2 de marzo con la entrega número 97 del premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés), mejor conocido como el Oscar.

Durante esta edición, la ceremonia contará con significativo cambio respecto a los actos musicales. Y es que hasta la premiación anterior, los nominados al Oscar en la categoría de Mejor Canción Original tenían la oportunidad de subir al escenario e interpretar dicho número previo a la revelación del ganador.

Sin embargo, este año será diferente, ya que el tradicional acto fue reemplazado por una serie de presentaciones de diversos artistas así como de algunas de las protagonistas de la noche.

Los actos musicales de los Oscar 2025

En primera instancia, y solo unos días después de que se revelara que las presentaciones a Mejor Canción Original serían canceladas, la Academia difundió que Ariana Grande y Cynthia Erivo, nominadas en sus respectivas categorías por sus papeles en “Wicked”, subirán al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para hacer gala de su talento vocal.

Aunque hasta el momento no se ha revelado que canciones interpretarán, se espera que las actrices y cantantes canten alguna de las populares canciones del musical como “Defying Gravity”, “Popular”, entre otras.

Posterior a esto, y durante el resto de la ceremonia, la Academia anunció la presencia de cuatro cantantes más: Doja Cat, Lisa de la popular banda Blackpink, la actriz y cantante nominada al Oscar Queen Latifah así como Raye.

Aunque no se sabe con exactitud el acto que llevarán a cabo, sí se ha mencionado que las cuatro artistas compartirán el escenario, al mismo tiempo, con el objetivo de celebrar a la comunidad cinematográfica.

Aunado a todo lo anterior, también se reveló la presencia de Los Angeles Master Chorale, una compañía residente en The Music Center y Walt Disney Concert Hall, de quien se desconoce si participará durante toda la ceremonia o solo tendrá un acto estelar.

Respecto a la categoría de Mejor Canción Original, en donde compiten cintas como “Sing Sing”, “The Six Triple Eight”, “Emilia Pérez”, entre otras, la Academia señaló que las conocidas interpretaciones en vivo de cada nominada será reemplazada por un momento para honrar a todos las personas que fueron afectadas por los recientes incendios que afectaron a gran parte del Condado de Los Ángeles.

Los Oscars 2025 se llevarán a cabo el 2 de marzo en punto de las 7:00 p.m. (PT) o 10:00 p.m. (ET) luego de la conocida alfombra roja, la cual dará inicio a las 5:30 p.m. (PT) o 8:30 p.m (ET).

Continúa leyendo:

Publican foto oficial de nominados a los Premios Oscar 2025: Karla Sofía Gascón entre los ausentes

Premios Oscar 2025: ¿Dónde ver las películas más nominadas?

Ceremonia de los Oscar 2025 será el domingo 2 de marzo: conozca todos los detalles