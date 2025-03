Más de 160 líderes del Partido Demócrata rechazan candidatura de Cuomo a la alcaldía de Nueva York

Citando los escándalos que llevaron a su renuncia a la gobernación de Nueva York en 2021, más de 160 legisladores, funcionarios y activistas enviaron una carta a sus líderes del Partido Demócrata oponiéndose a la candidatura de Andrew Cuomo para la alcaldía de NYC.

El presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, y otros 13 legisladores liberales, incluyendo miembros de la Alianza Socialista Demócrata de América (DSA), firmaron la carta, que llega poco más de una semana después de que el 1 de marzo Cuomo se uniera oficialmente a la contienda, respaldado por encuestas que lo colocan como favorito a ganar las primarias del 24 de junio.

“Tras los casos de corrupción que descarrilaron la administración del alcalde Eric Adams, la ciudad de Nueva York necesita un alcalde que se centre en las necesidades de nuestra ciudad, no en sus propias batallas legales, su obsesión por el poder y su regreso político egocéntrico”, dice el borrador de la carta, iniciada por el progresista New Kings Democratic Club y citada por New York Post.

La carta cita el historial y los escándalos de Cuomo, incluyendo su renuncia como gobernador en agosto de 2021 tras una serie de acusaciones de conducta sexual inapropiada, aunque siempre negó haber cometido algún delito.

Los críticos también citaron investigaciones federales que concluyeron que Cuomo subestimó intencionalmente miles de muertes por COVID-19 de residentes de ancianatos como resultado de su política de obligar a esos lugares a aceptar pacientes contagiados en recuperación dados de alta de los hospitales. También se quejaron de que utilizó recursos y personal estatales para escribir su libro, que generó ganancias de $5 millones de dólares, autoalabándose sobre su supuesto liderazgo durante la pandemia.

“Ahora es el momento de que los líderes demócratas demuestren a nuestros electores que somos el partido de la integridad, la rendición de cuentas, el respeto, la transparencia y la inclusión”, señalaron los demócratas críticos. “Por estas y otras razones nos oponemos a la campaña de Andrew Cuomo para la alcaldía de la ciudad de Nueva York e instamos a todos nuestros colegas demócratas a que se comprometan a hacer lo mismo”.

El portavoz de la campaña de Cuomo, Rich Azzopardi, desestimó la carta como un acto de desesperación. “Es una reacción clara y desesperada contra el gobernador, quien sólo lleva 10 días en estas elecciones, liderando la contienda por las candidaturas”, declaró. “Los neoyorquinos ven claramente la verdad de estas absurdas maniobras artificiales y saben que Andrew Cuomo (tiene) el historial de logros, las habilidades y la experiencia para salvar a esta ciudad en crisis”.

La lista completa de quienes buscan ser el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York puede consultarse aquí. Quien gane el 24 de junio deberá medirse con los aspirantes de otros partidos el 4 de noviembre.

Una crisis tras otras

Cuomo lidera la preferencia de cara a las primarias del 24 de junio, mientras el actual alcalde Adams enfrenta baja popularidad. Ambos han protagonizado las mayores crisis políticas recientes en Nueva York. En el verano de 2021 el entonces poderoso gobernador Cuomo fue forzado a renunciar bajo acusaciones de acoso sexual, siendo sustituido justamente por su vicegobernadora Kathy Hochul, la primera mujer en la historia en liderar el poder ejecutivo estatal.

Días después de su renuncia Cuomo fue despojado del cuestionado premio Emmy que había recibido por sus conferencias de prensa televisadas sobre la pandemia COVID-19. A fines de 2021 su hermano menor, Chris Cuomo, fue despedido como presentador de CNN luego de que la fiscal estatal de Nueva York, Letitia James, revelara documentos que indicaban que se había involucrado en la defensa del entonces gobernador al ser acusado de abuso de poder sobre varias empleadas.

En diciembre de 2024 un informe de investigación final condenatorio publicado por un panel clave de la Cámara de Representantes en Washington DC determinó que siendo gobernador Cuomo cometió “mala praxis médica” y subestimó públicamente el número total de muertes relacionadas con COVID en hogares de ancianos en el estado durante el peor período de la pandemia letal en 2020. El panel quedó en remitir a Cuomo al Departamento de Justicia (DOJ) por esas supuestas “declaraciones criminalmente falsas”.

El anuncio de su lanzamiento el 1 de marzo ha generado apoyos, pero también críticas. “Andrew Cuomo ahora se postula oficialmente para liderar la ciudad que repetidamente despreció como gobernador (…) ¿Y ahora quiere que los neoyorquinos rehabiliten su reputación?”, comentó en un comunicado Scott Stringer, ex contralor de la ciudad y candidato a las primarias demócratas. Además recordó que Cuomo no vive en NYC, sino en Westchester.

También parientes de las víctimas fallecidas en ancianatos durante la crisis del Covid rechazaron el regreso de Cuomo a la rueda electoral, afirmando que su manejo de la pandemia lo “descalificaba” para volver a la política. “Cuando le fallas a los más vulnerables, que son los que más ayuda necesitan y cuentan con que el liderazgo sea de primer nivel, él ya se descalifica a sí mismo de esta carrera”, dijo Vivian Rivera Zayas, cuya madre Ana murió después de contraer el coronavirus en un hogar de ancianos de Long Island. “Seguiremos luchando contra él a cada paso, con la esperanza de que no sea elegido nuestro alcalde”.

Cuomo fue Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno de Bill Clinton de 1997 a 2001. Después fue gobernador de 2011 a 2021. Su padre, Mario Cuomo, también fue gobernador demócrata por tres períodos entre 1983 y 1994, algo que su hijo quiso emular.

Por su parte, Adams lleva meses sumido en escándalos, desde que en septiembre de 2024 se convirtió en el primer alcalde de NYC en ejercicio en ser acusado en una investigación federal. El mes pasado recibió un aparente polémico perdón del gobierno republicano de Trump, cuando el DOJ desestimó el caso por soborno en su contra, en medio de un supuesto pacto para favorecer el plan de deportación masiva de la Casa Blanca.

El viernes pasado Paul D. Clement, abogado externo designado por el tribunal de Nueva York que lleva el expediente federal por supuesta corrupción contra el alcalde Adams, dijo que el caso debería ser desestimado “con perjuicio de la ley” para evitar que parezca que él sigue bajo presión política debido al espectro de una posible acusación futura.