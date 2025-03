Laura Bozzo dice quién cree que será eliminado en La Casa de los Famosos All-Stars

A solo horas de la sexta eliminación en el reality show La Casa de los Famosos All-Stars, la presentadora peruana Laura Bozzo habló con Manelyk González y Dania Méndez de quien cree que pueda ser el habitante que salga este lunes 17 de marzo.

En la conversación, comentó que la persona que saldría es Erubey de Anda, pues considera que no da tanto contenido, a diferencia de otros nominados de la competencia.

“El único que ha venido de la nueva generación que maneja el juego es Luca, después no hay ninguno que maneje el juego, pero bueno, es que él viene de seis realities”, afirmó la conductora de televisión.

Manelyk González explicó que si se va el italiano, la alianza Fuagua se queda sin contenido, algo en lo que la respaldó Laura Bozzo.

“Para mí lo más importante en las eliminaciones es quién y quién no da contenido, qué es lo divertido para ver. El italiano es divertido, me puede caer mal, pero da contenido, ¿qué hacen los de Fuego? Todos ellos, si no está él que les dice vamos a jugar pádel o hacer lo otro”, contó.

Por su parte, la mexicana indicó: “Él fue un salvavidas para ellos, pero no sé si la gente lo deje”.

¿Erubey de Anda será la próxima eliminada en La Casa de los Famosos All-Stars?

En varios reportes que han hecho en redes sociales, las encuestas no favorecen a la cantante mexicana, lo que sería un duro golpe para el cuarto Agua, pero en especial para Lupillo Rivera. El Toro del Corrido sufrió esta semana la salida de Aleska Génesis, su gran aliada.

Además de esto, varias de las estrategias que ha planteado el cantante mexicano no le han dado resultados, por lo que muchos creen que no ha sido su mejor temporada.

