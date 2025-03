Alicia Machado en nueva controversia por comentario sobre Alejandra Tijerina

Alicia Machado ha causado controversia con una reciente opinión en La Casa de los Famosos All-Stars, reality show de la cadena de televisión Telemundo.

Todo empezó porque analizaban el cambio de cuarto de Manelyk González y Alejandra Tijerina y algunos en el foro consideraron que Dania Méndez debió controlar su actitud en el juego para que no se viera afectado el equipo.

Sin embargo, a la Miss Universo 1996 no le pareció esto y por eso comentó: “El hecho de que Alejandra esté constantemente faltándole el respeto a Dania, metiéndose con su mamá y diciendo cosas horribles de su mamá, tampoco está padre”.

“El hecho de que Alejandra esté constantemente faltándole el respeto a Dania, metiéndose con su mamá y diciendo cosas horribles de su mamá tampoco está padre” 😭 Por qué Alicia habla con tanta seguridad de algo que no se ha visto? Deberían ya poner los videos 🙊 #LCDLFAllStars pic.twitter.com/7t3YVqXgin — nacho con O (@NachoConO) March 23, 2025

Para muchos, su declaración está fuera de contexto, pues al menos dentro de La Casa de los Famosos no hay registro de algún comentario así por parte de Alejandra Tijerina, pero Dania sí ha dicho que el tema de su familia es el que más la ha molestado, dando a entender que sí ha habido algunas críticas por parte de quien fue su amiga.

El público ha reaccionado a este mensaje con comentarios como: “Me sorprende de Alicia Machado, ya que en su temporada ella se pasaba hablando de la familia y del hijo de Gaby Spanic, motivo por el cual Gaby hasta la fecha de hoy, no la ha perdonado, ni le ha vuelto a hablar”.

Otros que se han leído en redes sociales son: “En la casa ni una sola vez Alejandra le ha mencionado la familia a Dania. Es algo de afuera que ni se sabe si de verdad pasó y quien lo sigue mencionando es la misma Dania. Mínimo vean el show si les pagan por opinar”, “Si no puedes tú pon a alguien que vea el 24/7 y te haga un resumen no emitas opiniones desinformadas sin sentido, que te dejen muy mal parada y como ignorante”, “Si vas a hacer un trabajo háganlo bien y mínimo una hora pónganse a ver el 24/7 para que estén bien enterados y no hablen por hablar en las galas”.

Este conflicto entre Dania y Alejandra ha sido bastante controversial y a muchos ya les ha resulta agotador, pues pasa el tiempo y se vuelve un problema recurrente para la convivencia de ambas en la casa.

Sigue leyendo:

· Erubey de Anda dice que estar en La Casa de los Famosos All-Stars le afectó mentalmente

· Dicen que Cristina Porta se prepara para un posible “congelados” en La Casa de los Famosos All-Stars

· Alejandra Tijerina se enfrenta a Alfredo Adame en La Casa de los Famosos All-Stars