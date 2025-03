Denzel Washington explica por qué no se considera a sí mismo como un actor de Hollywood

El reconocido actor estadounidense Denzel Washington aseguró que no se considera a sí mismo como un “actor de Hollywood”. A pesar de su gran trayectoria en el cine y múltiples reconocimientos por su trabajo en importantes producciones, el intérprete dice que no pertenece a la industria de Hollywood ya que se formó en el teatro en sus inicios.

Durante una participación en ‘CBS Sunday Morning, Denzel Washington aclaró que no se siente como ‘un actor de Hollywood’ ya que ese no es su origen. “¿Cuál es la definición de un actor de Hollywood? Yo mismo soy de Mount Vernon, así que soy un ‘actor de Mount Vernon’. No sé lo que significa ‘Hollywood'”.

Washington aseguró que se identifica como un actor de teatro que hace cine y no al revés. “No es al revés. Primero hice teatro. Aprendí a actuar en el teatro, no en el cine. El cine es el medio de un cineasta. Tú filmas y luego te vas y ellos cortan y añaden música y hacen todo eso. El teatro es el medio del actor. Cuando se levanta el telón, nadie puede ayudarte”.

Denzel Washington tiene una gran carrera en Hollywood. De hecho ganó dos premios Oscar por su trabajo en ‘Glory’ (1989) y ‘Training Day’ (2001). A pesar de sus múltiples trabajos y grandes éxitos, Denzel Swshington dice que no ha podido ver ninguna de sus películas completas.

“La veo, así que sé de lo que hablo. Pero no he visto ninguna película de mi pasado de principio a fin, ni siquiera ‘Malcolm X’. Todo lo que ves es lo que hiciste mal. Además, ¿por qué lo harías de todos modos?”, dijo a The Times.

Actualmente Denzel Washington protagoniza la exitosa obra de teatro ‘Othello’, el clásico de William Shakespeare y en la que comparte protagonismo con Jake Gyllenhaal. La obra de teatro se anotó un éxito en Broadway al recaudar 2,8 millones de dólares solo en una semana este mes. Según indica People, ‘Othello’ se presenta por primera vez en Broadway en más de 40 años.

