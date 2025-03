Samira Jalil se pronuncia tras besar a Nacho Casano: “Es un hombre muy atractivo”

Hace pocos días la panelista Samira Jalil y el exparticipante de ‘La Casa de los Famosos All Stars’, Nacho Casano, protagonizaron un polémico momento luego de que salieron a la luz imágenes de ambos famosos besándose.

Nacho Casano fue el cuarto participante eliminado por votación del público de ‘La Casa de los Famosos All Stars’. Samira Jalil es panelista del exitoso reality show pero nadie se imaginaba que algo así podría suceder entre ambos. Muchos especularon que ese beso se trataba de una broma o una manera de generar contenido. Sin embargo, Samira Jalil explicó no hay nada serio ni ningún compromiso con Nacho Casano.

Jalil asistió al programa ‘Pica y se Extiende’ de Telemundo como conductora invitada. El conductor del programa Carlos Adyan no dejó pasar la oportunidad de preguntarle a la panelista del reality show sobre este comentado beso con Nacho Casano.

“Oye, en estos días salieron unas imágenes en donde andas besándote con Nacho. ¿Son reales esas imágenes? ¿Hay algo entre ustedes?”, preguntó Adyan.

Samira no negó ni confirmó si existe algo con Nacho Casano, pero dejó claro que ambos son personas solteras que no tienen que rendirle explicaciones a nadie. “Me pillaron por sorpresa. Vamos a reconocer que yo soy una mujer soltera, él es un hombre soltero, no tenemos que rendirle cuentas absolutamente a nadie y lo que pasó en el foro, en el foro se quedó”.

Carlos Adyan quiso indagar un poco más y le preguntó directamente a Jalil si le gusta Nacho Casano, quien tuvo un romance con la exintegrante de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ Daniella Navarro. La comentarista de realities argentina aseguró que Nacho le parece muy atractivo aunque al principio le parecía una persona “huevo sin sal”.

“Es un hombre muy atractivo, me parece muy inteligente. Es verdad que en su momento dije que para mí es un huevo sin sal porque yo soy muy hot, soy muy carnívora, soy muy sensual y a veces lo veía como un poquito más apagado a mi ladito, pero, bueno, vamos a ver”, dijo Jalil.

Adyan le preguntó si luego del beso el actor argentino le sigue pareciendo “huevo sin sal”, pero la panelista decidió esquivar la pregunta y evitar responder.

