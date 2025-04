Christian Nodal dice cuál fue el mayor error de su carrera: “Me hubiese ahorrado mucho tiempo y dolor”

El cantante Christian Nodal respondió varias preguntas de la prensa debido a su próximo concierto en el Auditorio Telmex de Guadalajara. El artista se presentará los días 23 y 24 de mayo en la ciudad mexicana. Entre las muchas preguntas que respondió Nodal a la prensa una hacía referencia a los errores que había cometido en su carrera.

Una periodista le preguntó sobre cuál era el mayor error de su carrera. Ante esto, Nodal respondió sin dudar que uno de los más grandes errores que ha cometido fue tatuarse la cara.

“Tatuarme la cara. Porque ahorita ya me lo estoy quitando. Entonces me hubiese ahorrado mucho tiempo y dolor”.

Christian Nodal se ha caracterizado, entre muchas cosas, por sus polémicos tatuajes. Nodal se tatuó los ojos de su exnovia Belinda en el pecho, pero tras su ruptura cubrió el tatuaje. Luego decidió tatuarse el rostro, lo que causó mucha polémica por el cambio radical en su imagen. Sin embargo, tras el nacimiento de su hija Inti, fruto de su relación con la cantante argentina Cazzu, el cantante decidió comenzar a borrar esos tatuajes.

En una entrevista en mayo de 2024, poco antes de su controversial ruptura con Cazzu, el cantante habló sobre el doloroso procedimiento de remoción de tatuajes con láser.

“Duele mucho. Yo no soy tan disciplinado de cuidados y cremitas. Yo ya tengo 3 sesiones pero se hacen una llagas muy dolorosas, en la piel se hacen bolas, bolsitas de agua… Como si te quemaras”, dijo en una entrevista con Noche de luz.

El cantante dijo que sí tiene tatuajes que tienen un gran significado para él. “Forajido es un tatuaje que nunca se me va a ir, es como una ley de vida. Hay tatuajes que si tienen mucho significado, hay otros que no. Pero visualmente quisiera no parecer que me quedé dormido y me rayaron toda la cara”, comentó.

Nodal dijo a Billboard a mediados de 2024 que tiene una relación especial con los tatuajes. “Le he invertido bastante tiempo de mi vida al tatuaje, ya sea tatuándome o pensando en abrir un tattoo shop. Mi meta es aprender a ser un buen tatuador. Y ahorita me estoy quitando algunos de la cara y es un proceso doloroso pero satisfactorio”.

