Bebés cambiados al nacer: dramático descubrimiento lleva a demandar a un hospital en Queens, Nueva York

Kevin McMahon creció en Long Island (NY) con la sospecha de que algo no andaba bien porque lucía diferente a sus hermanos. Ahora, muchos años después, se confirmaron sus dudas cuando su hermana se hizo una prueba de ADN y se descubrió que no tenían parentesco biológico.

La conclusión: lo cambiaron por error al nacer en mayo de 1960. Por eso ahora, casi 65 años después, Kevin está demandando al Jamaica Hospital en Queens (NYC). “Son completamente responsables”, declaró a ABC News. “Cometieron un error catastrófico que cambió mi vida por completo”.

Kevin creció como el 3ero de cuatro hijos. “Mis hermanos bromeaban diciendo, ya sabes, que era el hijo del cartero o cosas así”, recordó Kevin en relación a la falta de semejanza física: ellos eran rubios, con pelo liso y duro, ojos azules y pecas y él no tenía ninguno de esos rasgos. “Si esto hubiera sucedido hoy, mis padres habrían salido del hospital y habrían dicho: ‘Este niño es completamente diferente a nosotros’; empezarían a cuestionarlo de inmediato”, afirmó.

Al nacer en el Jamaica Hospital se le emitió un certificado de nacimiento terminando en la numeración 2710. Otro bebé con el mismo apellido -Ross McMahon- nació horas después y su certificado terminaba en 2711. Así, Ross es en realidad Kevin, y Kevin es Ross.

El hospital ha declinado hacer comentarios sobre el reclamo judicial y tampoco Ross McMahon. “Dos madres caucásicas con el mismo apellido, de unos 30 años, dieron a luz a niños en el mismo hospital, el mismo día y con dos horas de diferencia”, afirmó Jeremy Schiowitz, abogado de Kevin.

“No hay ningún misterio en lo que sucedió”, continuó Schiowitz. “El Hospital Jamaica intercambió a los bebés. El ADN lo prueba. El misterio es, ¿cómo permitieron que esto sucediera?”.

Todo se confirmó cuando por curiosidad su hermana Carol Vignola se hizo análisis de ADN en Ancestry.com. “Tenía tanto miedo, tanta ansiedad por decírmelo… Cuando me lo contó, no pude procesar la información, pensé: ‘No siento nada’. Honestamente, no siento nada. Creo que en ese momento estaba en una especie de shock”.

Luego Carol investigó en el hospital y confirmó que otro niño (Ross) con el mismo apellido y raza había nacido poco después de Kevin, y ese ADN sí coincidía con el suyo, resumió NBC News.

Kevin recientemente pudo conocer a su familia de sangre: se conectó con Ross, el niño con el que fue intercambiado al nacer, y con Keith, el hermano menor con el que nunca tuvo la oportunidad de crecer. Carol también se encontró con Ross, el hermano con el que ahora está empezando a conocer. Las dos familias, unidas por un trágico error, ahora están aprendiendo a sobrellevar el dolor que les infligieron hace décadas sin saberlo.

Cece Moore -genealogista genética en Parabon Nanolabs que ha aparecido en “Finding Your Roots” de PBS y en la serie “Genetic Detective” de ABC – afirma haber visto docenas de casos como estos en EE.UU. “Es increíblemente triste que estemos viendo tantas sorpresas como ésta a través de las pruebas de ADN directas al consumidor”, dijo.

Para Kevin esto responde a la pregunta que siempre tuvo de por qué sentía que lo trataban de manera diferente a sus hermanos. “Incluso sabiendo eso, siento que es demasiado tarde para mí”, dijo. “No cambia nada. No cambia mis inseguridades”. Si bien dice que ama profundamente a sus hermanos de crianza, no puede evitar preguntarse cómo habría sido su vida si hubiera crecido con sus padres biológicos, quienes fallecieron años antes de que él descubriera la verdad.

En 2023, como en una telenovela de la vida real, dos hermanos que crecieron en Staten Island (NYC) pensando que su vínculo era por adopción se llevaron la sorpresa de sus vidas al descubrir que eran hijos del mismo padre y madre.