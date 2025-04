Khloé Kardashian se mantiene en celibato porque está concentrada en sus hijos

La empresaria Khloé Kardashian confesó que se alejó del mundo de las citas desde hace tiempo y ha decidido concentrarse en sus hijos. En una entrevista para US Weekley para promover su podcast ‘Khloé in Wonder Land’.

Desde que se separó del padre de sus hijos, el exbasquetbolista Tristan Thompson, la modelo decidió centrar su atención en sus hijos True, de 6 años, y Tatum, de 2. “Bueno, creo que una vez que pasas un cierto período de tiempo, ya no importa”, dijo Kardashian, de 40 años.

Khloé Kardashian asegura que solo una persona muy especial puede hacerla cambiar su modo de vida y compartir su tiempo con alguien más que no sea sus hijos.

“Todavía tengo niños pequeños; no es que esté diciendo que voy a esperar hasta que tengan 20 años, pero creo que vas a tener que ser muy, muy especial para que yo quiera agregar otra persona en mi vida con quien compartir mi tiempo además de mis hijos”, explicó.

La empresaria aseguró que no quiere que nadie ladistraiga de la atención que le da a sus hijos.

“Es como, ‘OK, ahora tiene que valer realmente la pena para romper eso.’ Pero también, estoy tan enfocada en mis hijos y sé que esto suena loco, pero no quiero que nadie me aleje de ellos. No es que yo dejara que eso ocurriera, pero simplemente no sé si quiero la distracción en este momento”.

Khloe Kardashian estuvo casada con el basquetbolista Lamar Odom con quien se casó en 2009 tras un mes de relación y se separaron en 2013. “Lamar fue, y es, definitivamente, el amor de mi vida. Aunque hubo mucha oscuridad, también hubo momentos de luz muy intensos. Lo amé con todo mi corazón y mi alma”, expresó en un episodio reciente de The Kardashians.

Luego la empresaria estuvo casada con el basquetbolista Tristan Thompson con quien tuvo dos hijos. Sin embargo, el basquetbolista le fue infiel a la empresaria cuando estaba embarazada de nueve meses de su primer hijo. Khloe se enteró de la infidelidad 48 horas antes de dar a luz. Luego se reconciliaron pero el deportista volvió a ser infiel cuando estaba en la espera de su segundo hijo.

