Sabine Moussier revela abuso de un actor durante una grabación

La actriz Sabine Moussier sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y compartió una experiencia que, a lo largo de su carrera profesional, la marcó negativamente, a pesar de no haber tomado medidas legales, ya que mencionó que un colega la agredió mientras grababan una telenovela.

“Simplemente, estaba en una escena y era una escena de cama y lo que este actor decidió hacer fue tomar mi mano, se quitó la pijama, los chones y ponérmela ahí. Empezó con: ¿Pero bájate no sé qué, quítate no sé qué’ y yo: ‘No’“, comenzó diciendo a los reporteros.

La alemana de 58 años detalló que, al momento de iniciar la grabación, la inquietud que tenía no era normal. Al mismo tiempo, el actor le estaba haciendo ciertas insinuaciones: “Cuando empezó la escena yo me reía, pero de nervios entonces estaba sumida y me dijo el director: ‘Sabine, igual, pero sal, que se te vea’, pero yo nada más estaba como… ‘¿Sí?’“.

“Es muy fuerte, es muy duro, es muy bajo. Pedí que no me pusieran más escenas de sexo con esa persona y fue lo único que pude hacer. Tampoco quiero que sepan quién es. En otro momento tengo clarísimo que hubiera reaccionado, hubiera levantado la cobija y frente a todas las cámaras lo hubiera expuesto“, agregó.

Moussier quedó en estado shock luego de la compleja situación que vivió tras el inadecuado comportamiento de su compañero de trabajo. Por ello, no se resistió y comenzó a llorar por la circunstancia que se registró frente al resto, pero nadie se percató de lo que ocurría debajo de las sábanas. Además, detalló que no tomó acciones legales en su contra, pero no descarta hacerlo en un futuro.

“Lamentablemente, me quedé petrificada, no supe hace nada, salí y me puse a llorar. Me costó mucho, esa ocasión yo me estaba muriendo de risa de nervios. No lo hice (denunciar) no sé si algún día lo haga. Esto es una cosa que sucede en todos los ámbitos laborales, no quiero decir que solamente suceda con los actores, creo que sucede en el mundo entero”, dijo ante los medios de comunicación.

