‘Lambona’: Maripily Rivera insulta a Aleska Génesis por defender a Lupillo 

Maripily Rivera sigue frontal con el tema de Lupillo Rivera, quien esta semana fue noticia porque decidió salir de La Casa de los Famosos All-Stars, reality show de la cadena de televisión Telemundo.

La actriz boricua, quien fue gran adversaria del Toro del Corrido, aprovechó su visita a En Casa con Telemundo para criticar a Aleska Génesis, quien estuvo adulando al artista en la gala del jueves de esta semana.

“Es una lambona porque ella no tiene más nada qué hacer, ¿qué hizo ella en el reality? Ser la lambona de Lupillo y afuera la lambona mejor. Yo le doy un no like, especialmente a Lupillo, porque esta fue su estrategia. Él sabía que no iba a ganar el reality y por eso hizo lo que hizo”, dijo.

Maripily Rivera critica salida de Lupillo de La Casa de los Famosos All-Stars

Además de esto, el huracán boricua comentó que el artista probablemente tenga problemas de salud, pero pudo seguir adelante. “Ojalá sea verdad, porque con eso no se relaja, pero yo considero que él sabía que no iba a ganar, que no le salió nada del juego y por eso él quiso salir antes de tiempo, para no quedar tan feo como quedó el año pasado”, añadió.

Lupillo Rivera causó revuelo al anunciar el fin de su participación en el programa de telerrealidad. Para muchos fue toda una sorpresa, pues no habló de que se sintiera mal en la competencia.

Sin embargo, de un momento a otro decidió que ya había dado lo suficiente en la competencia y por ende se despidió del juego.

Debido a quienes no creen en su versión, Lupillo Rivera publicó este viernes un mensaje en el que afirmó que sí está cumpliendo con un tratamiento médico que asegura es bastante fuerte.

“Ya vieron el proceso que me estaba haciendo. Todo esto se tuvo que hacer fuera de la casa por la ley de aislamiento no lo podían hacer dentro de la casa, y pues eso es lo que estamos viviendo. Si me ven que ando a todo dar en las galas, es porque tengo que dar el show y cumplir con mi contrato”, aclaró en un video que compartió.

