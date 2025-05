Aleska Génesis recuerda su problema legal en México: ‘Pensé que me iban a desaparecer’

Aleska Génesis, modelo venezolana, dio unas fuertes declaraciones a la prensa en la Ciudad de México, al recordar el escandaloso caso que enfrentó por acusaciones de presunto robo de relojes de alta gama.

En una conversación con varios reporteros, publicada por medios como Posta Entretenimiento, la exhabitante de La Casa de los Famosos All-Stars comentó: “Llegó un momento en el que sentí incluso que me iban a desaparecer, que ni siquiera iba a poder volver a ver a mi familia, a mi gente. Sí, tuve mucho miedo porque pensé que no iba a poder contarlo. Más allá del campo laboral, sentí que ya, que no lo iba a poder contar de cierta manera”.

Indicó que en medio del revuelo que causó su arresto, pensó en no publicar más contenido en redes sociales ni tener más participación en la televisión.

“Por eso hoy por hoy me siento tan afortunada de poder estar aquí con mi frente en alto, poder hacer lo que me gusta y además México me ha dado una gran bienvenida. A pesar de lo que me sucedió, que fue una experiencia terrible, horrorosa, siento que los medios y la gente me ha hecho sentir como en casa, por eso volví”, agregó.

El arresto de la también empresaria fue bastante controversial, debido a que se dio poco después de que fuera eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars.

Las autoridades llegaron al set donde graban el programa en busca de la venezolana por la denuncia que hizo su excuñado, el empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio.

Poco después, Aleska Génesis fue excarcelada y tuvo que presentarse a la justicia, hasta que recibió el perdón por parte del demandante y tiene libertad absoluta en el país. Esta fue la segunda vez que estuvo en la cárcel, ya que poco antes de entrar a la cuarta temporada también vivió esta experiencia.

