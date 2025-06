Gala Montes confronta a su madre por la homofobia y marcha del orgullo LGBT+

Crista, madre de Gala Montes, estará en la marcha del orgullo LGBT+ que se realiza en el mes de junio. Sin embargo, la actriz se pronunció en contra porque, durante su participación en “La Casa de los Famosos México”, mencionó que su progenitora es “homofóbica”. Por ello, no tendría sentido alguno que estuviera en un evento como ese.

Gala rechazó su participación, ya que cuando le dijo que ella también se sentía atraída por mujeres no fue apoyada; todo lo contrario: “Sería raro coronar a una persona que es homofóbica, ¿no? Entonces, pues es una cosa muy distinta ir a las marchas, ¿no? Y otra cosa, es apoyar a sus dos hijas”, dijo a los medios de comunicación.

Desde hace más de un año se viene registrando una situación complicada entre Gala y Crista, y este fue uno de los temas que ella no pasó por alto: “Es como de estas personas, digo, con todo el respeto, que dicen: ‘Ay, sí yo acepto a los gays, hasta tengo amigos gays’, ¿no?, pero para mí sí fue muy triste, nunca pude acercarme a ella y decirle: ‘Mamá, a mí me gustan las mujeres también’, etcétera, etcétera”, expresó a la prensa.

Madre de Gala Montes habló de su participación

Crista Montes negó públicamente que ella haya rechazado en alguna ocasión a las personas que integran esta comunidad. También dijo que la situación se registra por las opiniones que expresaron sus hijas y no directamente por ella, hecho que considera erróneo y pidió que seguían por sus declaraciones y no por terceros.

“No hay ningún comentario que haya hecho de que soy homofóbica. Se tienen que guiar por lo que diga yo; esos comentarios los hicieron mis hijas. Nunca he hecho un comentario en contra de la comunidad”, dijo.

La madre de la actriz dijo que el sentimiento que siente por ella y por su hermana Beba no cambiará por sus diferencias sexuales y, supuestamente, ese sería el mensaje que quiere dar al resto para evitar tanto repudio: “De hecho, mi cariño y amor por ellas no se modifica porque ellas sean lesbianas ni bisexuales. Ese es el ejemplo que quiero dar a todos los papás, de que no se modifica el cariño que un padre tiene por los hijos”, agregó.

Sigue leyendo:

· Gala Montes habla de sus luchas contra la ansiedad y los trastornos alimentarios

· Crista, madre de Gala Montes, aclara rumores sobre el pago que le dio Adrián Marcelo

· Mamá de Gala Montes acusa a su hija de agredir verbalmente a Adrián Marcelo