Trump dice que le pasará directamente fondos a estados y territorios como parte de reestructuración de FEMA

Nueva York – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su plan para reestructurar la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) y pasarle más responsabilidades en cuanto a respuesta por desastres a estados y gobiernos locales se comenzará a implementar luego de la temporada de huracanes que finaliza en noviembre.

En una conferencia de prensa este martes en la que también se encontraba Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agencia a la que está adscrita FEMA, el primer mandatario insistió en su propuesta de reestructurar la dependencia para hacerla más eficiente y evitar el gasto excesivo.

“Nosotros queremos reducir (pasar de) FEMA y bajarla a niveles estatales“, dijo desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Según el presidente, la estrategia es similar a la que intentan implementar en el Departamento de Educación.

“La estamos moviendo de vuelta a los estados, de modo que los gobernadores puedan manejar (los desastres), para eso es que hay gobernadores ahora. Si no pueden manejarlo, no deben ser gobernadores. Pero estos gobernadores pueden manejarlo y pueden trabajar en coordinación con otros gobernadores. Se pueden dar la mano uno al otro”, expuso Trump.

Para el presidente estadounidense, a pesar de todo el dinero que maneja, FEMA no cumple con su trabajo.

“La cosa con FEMA es que no ha sido un experimento muy exitoso. Es muy, muy costoso y no hacen el trabajo. Ustedes vieron lo que pasó en North Carolina bajo la pasada Administración. Cuando nosotros llegamos, hicimos un gran trabajo para North Carolina, trayéndolo de vuelta, pero fue un desastre…FEMA no ha trabajado bien. Es extremadamente caro”, añadió sobre el impacto del huracán Helene en septiembre pasado.

“De nuevo, cuanto tienes un huracán o tornado o tienes un problema de cualquier tipo en un estado, para eso es que tienes a gobernadores. Ellos se supone que arreglen esos problemas”, insistió el mandatario.

De acuerdo con Trump, como parte de los cambios, la ayuda federal disminuirá.

En cuanto a los fondos que se entregarán a las jurisdicciones desde el gobierno de Estados Unidos, Trump indicó que las autoridades se los pasarán directamente a las jurisdicciones.

“Será desde la oficina del presidente. Tendremos a alguien aquí, podría ser del Departamento de Seguridad Nacional”, anticipó el presidente.

Los planes de Trump ya se han empezado a encaminar con medidas complementarias de reducción de gastos como el despido de, aproximadamente, 10% del personal de FEMA desde enero, de acuerdo con datos reseñados por CNN.

La plantilla de FEMA asciende a 20,000 empleados. Unos 200 que laboraran bajo probatoria fueron despedidos tan pronto Trump asumió el poder. Adicional, la Administración ha estado revisando las renovaciones de contratos para más de dos tercios de la fuerza laboral de FEMA. Este nuevo proceso requiere que las renovaciones de contratos sean aprobadas por el DHS en lugar de renovarse automáticamente.

Un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO) reveló que, en 2022, FEMA reportaba una brecha de 35% entre el personal con el que cuenta y el que necesita.

Trump además anunció el “Consejo de Revisión de FEMA”, creado para ofrecer recomendaciones para reestructurar la agencia federal.

El organismo responde a la Orden Ejecutiva 14180 (enero 24), bajo la que Trump determinó establecer un organismo para evaluar la oficina.

El objetivo del Consejo de Revisión de FEMA es asesorar al presidente, a través del Asistente del presidente para Asuntos de Seguridad Nacional, el Asistente del presidente para Seguridad Nacional y el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, sobre la capacidad actual de FEMA para abordar de manera competente e imparcial los desastres que ocurran dentro de EE.UU. y asesorarlo sobre todos los cambios recomendados relacionados con FEMA para servir mejor al interés nacional.

Los copresidentes del ente son Noem, y el secretario del Departamento de Defensa, Pete Hegseth. Otros miembros son: Greg Abbott, gobernador de Texas; Phil Bryant, exgobernador de Mississippi; y Jane Castor, alcaldesa de Tampa, Florida.

El presidente además firmó, en marzo, el decreto titulado “Lograr la eficiencia mediante la preparación estatal y local”, que establece como política pública de la Administración que “los gobiernos estatales y locales y los individuos desempeñen un papel más activo y significativo en la resiliencia y preparación nacional”.

A través de la orden, Trump busca establecer lo que llama una “Estrategia Nacional de Resiliencia”. A esos fines, pidió que, dentro de los 90 días siguientes a la fecha de la orden, el Asistente del presidente para Asuntos de Seguridad Nacional (APNSA), en coordinación con el Asistente del presidente para Política Económica y los jefes de los departamentos y agencias ejecutivas pertinentes (agencias), publicará una estrategia que articule las prioridades, los medios y las maneras a los fines de liberar a FEMA de responsabilidades y pasarlas a estados y gobiernos locales. “La Estrategia Nacional de Resiliencia se revisará y modificará al menos cada 4 años, o según corresponda”, detalla parte de la orden.

Adicional, Trump instruyó a su equipo a que, dentro de los 180 días siguientes a la fecha de la orden, el APNSA, en coordinación con el director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica y los jefes de las agencias pertinentes, revisará todas las políticas de infraestructura crítica y recomendará al presidente las revisiones, revocaciones y reemplazos necesarios.

La orden señala que los acercamientos e inversiones de “sentido común” de los gobiernos estatales y locales en la infraestructura estadounidense mejorarán la seguridad nacional y crearán una nación más resiliente.

“La política federal debe reconocer, con razón, que la preparación se gestiona con mayor eficacia a nivel estatal, local e incluso individual, con el apoyo de un gobierno federal competente, accesible y eficiente. Los ciudadanos son los beneficiarios inmediatos de decisiones e inversiones locales acertadas diseñadas para abordar riesgos, como ciberataques, incendios forestales, huracanes y meteorología espacial. Cuando los estados tienen la capacidad de tomar decisiones inteligentes en materia de infraestructura, los contribuyentes se benefician”, expone el texto como justificación a la reestructuración de FEMA.

La temporada de huracanes en el Atlántico inició el 1 de junio. De acuerdo con las estimaciones de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica), la que está transcurriendo, es una por encima de lo normal y se esperan unos 10 huracanes.

El trabajo que haga FEMA antes, durante y después de un desastre, como lo son huracanes es clave para garantizar vida y propiedad.

Las declaraciones del presidente se dan luego de que el administrador en funciones de FEMA, David Richardson, dijera, supuestamente, a modo de broma que no sabía de la existencia de la temporada de huracanes hasta que asumió labores.

La exposición de Richardson se dio como parte de una sesión informativa con personal de FEMA.

Las expresiones llevaron a que la encargada de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y otros funcionarios de la Administración insistieran en que el Gobierno está listo para atender cualquier emergencia durante este periodo.

“Por supuesto que sabemos que estamos en temporada de huracanes ahora, y sabemos que FEMA está tomando esto en serio, contrario a algunos de los reportes que hemos visto basados en bromas que se hicieron y filtraciones de reuniones. La secretaria Kristi Noem y el liderato de FEMA están encima de esto y comprometidos en asegurarse que los recursos federales y el dinero de los contribuyentes están ahí para los estadounidenses”, dijo Leavitt en una conferencia de prensa.

Un portavoz del DHS también negó que FEMA no esté preparada. “A pesar de los intentos malintencionados de presentar una broma como política, no hay incertidumbre sobre lo que FEMA hará durante esta temporada de huracanes”, planteó el vocero.

“FEMA está totalmente centrada en la respuesta a desastres y en la protección del pueblo estadounidense”, añadió el representante del DHS.

Noem recalcó ayer que las autoridades federales están listas para la temporada de huracanes. Sin embargo, añadió que está preparando a los gobernadores para una menor participación federal en la respuesta a futuros desastres.

“Durante esta temporada de huracanes, nos aseguramos de planificar con antelación y trabajar con las regiones tradicionalmente afectadas, y también estamos forjando acuerdos de comunicación y apoyo mutuo entre los estados para que puedan responder mutuamente y así puedan valerse por sí mismos, con el gobierno federal aportando fondos en circunstancias catastróficas”, declaró.

COR3 en Puerto Rico se prepara para cambios en FEMA

Las medidas tomadas por Trump y su equipo en cuanto a FEMA no solo afectarán a estados, también a territorios como Puerto Rico que maneja miles de millones en fondos para reconstrucción y está expuesto a huracanes y tormentas constantemente debido a su posición geográfica en el Caribe.

En entrevista el mes pasado con El Diario, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) de Puerto Rico, Eduardo Soria Rivera, dijo que no anticipa un freno en fondos federales para proyectos de reconstrucción en la isla como resultado de la reestructuración que encamina la Administración Trump.

Sin embargo, reconoció que los cambios en el organigrama podrían significar mayores responsabilidades para las autoridades locales en cuanto a respuesta por desastres.

“De lo que nosotros hemos discutido y hemos podido analizar hasta ahora y de lo que nos han dicho, puede haber cambios en FEMA, pero eso no significa que nos van a quitar los fondos; significa que van a haber cosas que FEMA antes hacía que la van a tener que hacer los estados. Hasta el momento, no ha habido ninguna discusión relacionada a que vamos a perder fondos. Sí ha habido discusiones relacionadas a que nosotros tenemos que prepararnos a hacer funciones que antes hacía FEMA o que actualmente hace FEMA”, explicó el funcionario.

COR3 es la oficina creada a nivel local para desembolsar los fondos para reconstrucción de FEMA a municipios, agencias y organizaciones sin fines de lucro, luego de que las asignaciones son obligadas por la dependencia federal. Soria Rivera, como director de la entidad sirve como el GAR o representante autorizado del gobierno de Puerto Rico para trabajar en colaboración con FEMA durante una declaración de un desastre en la isla. La intervención del director de COR3 se sostiene en la Ley Stafford de Ayuda por Desastre y Asistencia por Emergencia que es la que establece las pautas en cuanto a respuesta a desastres en jurisdicciones del gobierno de Estados Unidos en cuanto a ayuda financiera y otros recursos. Principalmente, COR3 maneja fondos que tienen que ver con el Programa de Asistencia Pública de FEMA que implica proyectos de infraestructura a gran escala y permanentes.

Debido a que, por disposición federal, FEMA es la agencia principal que debe responder a desastres, varios sectores han anticipado que los planes de Trump para desmantelar la entidad podría ser disputados en los tribunales.

