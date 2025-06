Doña Rosa tuvo que ponerse un marcapasos luego de sufrir problemas de salud

Doña Rosa Rivera, matriarca de la familia Rivera, ha tenido dificultades de salud recientemente, según ha contado en su canal de YouTube.

En el video que subió, le dio gracias a Dios por permitirle compartir con su público en redes sociales. “Dicen que los planes de Dios son perfectos, las pruebas, tenemos que darle gracias a Dios por las pruebas, por todo lo que nos sucede. Quizás ya era tiempo de que yo no estuviera en la cocina, me sentía débil, cuando terminaba de hacer una receta o el día que grababa me iba al sofá y me quedaba acostada, bien cansada. Eso no era normal en mí”, dijo entre lágrimas.

La madre de Jenni Rivera comentó que luego comenzó a sentirse peor debido a que le subía la presión. “Yo no entendía por qué”, indicó.

Doña Rosa explicó que estuvo un tiempo buscando cita médica, debido a que no quería entrar por urgencias y cuando su doctora logró verla. “Con la doctora me llegó la presión a 199, lo que nunca en mi vida yo la había sentido”, afirmó.

Todo esto hizo que la chequearan el corazón y determinaran la necesidad de ponerle un marcapasos.

Explicó que estuvo más de 10 días en el hospital y tuvo que cambiarse el nombre para que se filtrara información relacionada con su estado de salud.

“Me pusieron un marcapasos en el corazón”, confirmó en la publicación que hizo en su canal de YouTube.

En el video dijo que probablemente el estrés la llevó a esto, porque anteriormente no había tenido problemas cardíacos.

“Ya gracias a Dios ha estado bien mi corazón”, confirmó acerca de cómo avanza su proceso de recuperación.

Los usuarios en redes sociales han reaccionado con una gran cantidad de mensajes, pidieron que se mejore próximamente. “Doña Rosa oramos por usted para que pronto se recupere afortunadamente tiene unos hijos que la aman y no va a estar sola, Dios con usted doña Rosa quién contra usted que Dios la llene de bendiciones se le quiere”, “Doña Rosita le envío muchas bendiciones, Dios la guarde y le dé sanación lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús”, son algunos mensajes que le han dejado.

