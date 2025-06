Hoy Día transmitirá desde República Dominicana el próximo lunes con Caramelo de invitado 

El programa Hoy Día se transmitirá el próximo lunes desde la República Dominicana. En el show matutino estarán como invitados a Caramelo, ganador de La Casa de los Famosos All-Stars y Manelyk González, creadora de contenido considerada como la ‘reina de los realities shows’.

El presentador de televisión Clovis Nienow se encargó de compartir esta noticia con la audiencia del show matutino.

En una publicación en Instagram en la cuenta oficial de Hoy Día, el actor mexicano dijo: “Estoy superemocionado porque me voy a la República Dominicana, ya fui un par de veces, pero me voy con Chiky a su país. Ya me imagino ahí en Punta Cana a gusto, la arena, el sol, los bikinis. Además, vamos con Manelyk y Caramelo, ¿qué pasará?“.

“No se lo pierdan porque vamos a estar haciendo el show desde allá. Adiós”, agregó el exparticipante de La Casa de los Famosos 4.

Por su parte, en la cuenta en Instagram del programa escribieron: “¡¿Alguien dijo sol, arena y mar?! Clovis Nienow se va a República Dominicana con los mejores guías de turistas: Chiky Bombom y Caramelo… aunque Manelyk no se quedará atrás 🧳🛫 ¡No te pierdas de Hoy Día el próximo lunes 16 de junio por Telemundo a las 7AM/6C porque nos pondremos muy tropicales!”.

La audiencia del programa reaccionó con cientos de mensajes a este anuncio, en su mayoría para mostrar su emoción por este viaje de los conductores.

