María Becerra explicó cómo avanza su estado de salud: “Ya me voy a recuperar”

La cantante argentina María Becerra compartió con sus seguidores cómo avanza su proceso de recuperación luego de sufrir una hemorragia interna debido a un embarazo ectópico. Durante su recuperación, la artista compartió detalles del cuadro de salud que sufrió y las consecuencias que eso le ha generado.

María Becerra perdió mucha sangre por lo que sus órganos vitales se vieron comprometidos durante el procedimiento quirúrgico. Además, María Becerra también tuvo que ser intubada mientras estaba internada en la Unidad de Cuidados Intensivos. El hecho de que haya un tubo en su garganta afectó sus cuerdas vocales.

Según compartió en sus historias de Instagram, María Becerra está trabajando para recuperar la función de sus pulmones y sus cuerdas vocales, algo fundamental en su línea de trabajo.

“Estoy muy contenta porque estoy rehabilitándome vocalmente después de todo lo que me pasó. Mi cuerpo tuvo un golpe muy duro. Mis cuerdas vocales, mi laringe, mis pulmones, todo también”, dijo.

Con respecto a su capacidad vocal, la cantante esta trabajando para recuperar sus funciones y poder volver a cantar como antes. Para esto cuenta con una coach de canto a quien le agradeció efusivamente.

“Una intubación para un cantante es algo complicado. Así que ahí estoy. Estoy recuperando mi capacidad pulmonar, recuperando todo”.

María Becerra está trabajando con paciencia en su recuperación y ya está viendo resultados. “Estoy muy contenta porque veo los avances, porque las clases intensivas dan sus resultados, porque es todo con amor y con paciencia. Así como estoy rehabilitando mi cuerpo, también estoy rehabilitando la voz”, dijo la cantante. Además se mostró optimista con su recuperación. “Y voy a tener la capacidad pulmonar de nuevo para poder pararme y dar dos horas de show, bailando, saltando, corriendo… ya me voy a recuperar y esto me tiene muy contenta”.

La cantante aseguró que entre las razones que le ayudaron a salvarse es que es una persona sana. “A mí me salvó haber llegado a tiempo. Después me salvó todo el personal de salud de la clínica, que hicieron un trabajo impecable, se movieron rapidísimo, me salvaron la vida. Y me salvó ser una persona sana”.

