Suena “Mayor que yo” y así reaccionan Maluma y J Balvin

Maluma y J Balvin son dos grandes representantes de la música urbana y, aunque son sumamente exitosos en la industria, también es verdad que son fans o admiradores de los grandes hits musicales que se convirtieron en estandartes del reguetón a nivel mundial.

Dicho tema salió en el año 2016 y es interpretado por Tonny Tun Tun, Baby Ranks, Daddy Yankee y Hector “El Father”. Entre los autores del tema se destacan los nombres de: Juan Morera, Llandel Veguilla, Ramón Ayala, David Acosta, Juan Castro y Héctor Delgado. La canción forma parte del álbum “Mas Flow 2” de los productores Luny Tunes.

Y aunque dentro de la industria de la música pueden existir rivalidades, también hay amistad y colaboración abundante. De ahí que, aun cuando el tema no les pertenece ni tampoco participaron de él, tanto Maluma como J Balvin disfrutan de él, como lo haría cualquier otro mortal en una fiesta entre familiares, amigos o en una entrega de premios.

Es más, como bien se puede ver en el video, tanto Maluma como Balvin disfrutan tanto del tema que, más que cantarlo o bailarlo, lo gritan a todo pulmón junto al resto de personas que los acompañaban.

Letra de la canción

Baby Ranks, Daddy Yankee, Tonny Tun Tun, Wisin, Yandel & Hector

Mas Flow 2

Mayor que yo

Este menor que usted

La quiere conocer..

por su forma de actuar

Me va a enloquecer..

La tengo en mí soñar..

Acarició su piel..

Me quiero confesar..

Yo

No me importa que usted sea mayor que yo..

Hoy la quiero en mi cama..

Y no malinterpretemi intención..

Es que no aguanto las ganas..

Por eso he venido a decírselo..

que hoy la quiero en mi cama..

Si no estás dispuesta ya,, dímelo..

Es que no aguanto las ganas..

Dame un chance..

No me importa que usted sea mayor que yo,, oye..

Te quiero aquí aunque tenga mil amores..

Yo creo en el destino,, oye..

Tú sabes que aquelloello tiene sus razones..

Eres mayor que yo,, oye..

Te quiero aquí aunque tenga mil amores..

Yo creo en el destino,, oye..

Tú sabes que aquelloello tiene sus razones..

fuimos

Avanza,, vamos a meter lleno de blablabla..

Suelta la cartera pa’ la cama con el chachachá..

Te miro y me miras..

Te me pegó,, pero no haces na’..

Dime por quéé, por qué.é.

Vamos..

Así que ella suena la polea..

Su carro la fullea.a.

y bum bum

Ella se come la brea..

Ella va a la disco..

Y to’ el mundo la lookea..

Chulea fua,, tira un beso..

y se esboquea

Eso, eso..

Ella se come todoo el queso..

Esto es un proceso..

Suelta de eso pa’ los presos..

Tú sabes,, doña,, como mi voz tiene peso..

El perro quiere un hueso..

Avanza,, dame un beso..

fuimos

Secarle la boca

que tú eres tremenda gata,, juh..

Con pasta, doña,, con pasta,, je..

Avanza,, póngase la bata..

Dejemos de lamber la lata.ata.

Te voy a dar con la culata..

y…

No me importa que usted sea mayor que yo..

Hoy la quiero en mi cama..

Y no malinterpretemi intención..

Es que no aguanto las ganas..

Por eso he venido a decírselo..

Que hoy la quiero en mi cama..

Si no estás dispuesta ya,, dímelo..

Es que no aguanto las ganas..

Nos fuimos lejos para allá.llá.

Dame un chance..

Yo soy un tigre..

Por la edad no miras el calibre..

Pero abre el menú y después me dices..

sincero en el calibre

Que apariencias no te engañen..

ni permitas que la gente te cizañeee (azote)..

Porque tengo estilo de sicario..

De la calle es mi vocabulario..

La gatita me mira fascinada.da.

y a la vez se pone media guilla..

Se da cuenta de lo contrario.rio.

porque vio que yo tengo la capacidad..

que un joven requiere

sin usar intermediario

El chico sabe..

que esto es lo que hace

el tiempo que separe

los niños de los hombres

El chico sabe..

que esto es lo que hace

el tiempo que separa

con calma los colores (azotann)

Porque tengo estilo de sicario..

De la calle es mi vocabulario..

La gatita me mira fascinada.da.

Y a la vez se pone media guilla..

Se da cuenta de lo contrario.rio.

porque vio que yo tengo la capacidad..

que un joven requiere

sin usar intermediarios

Dame un chance..

Dale cuarentona..

con tu corte bien roncón

Suena la campana..

que ya visitó la lona

Juguetona como en la cama me arrincona..

que ella tiene veinte..

Pero se parece a Chona..

Malandrona con ese corte burlón.

Tráiganme la linda..

Wisin baila con la mona..

guapetona y si tu gato te encajona

Quítate el grillete..

Dile que tú te encojonas..

Quítate el grillete..

Dile que tú te encojonas.

Quítate el grillete.

Dile que tú te encojonas.

Quítate el grillete.

Dile que tú te encojonas.

eee

W “El sobreviviente”

Daddy

Daddy Yankee

Estamos ready.

Yandel

Yankee

Da

You know how we do; we are ready.

y el gato Rank

Más Flow 2

Héctor El Bambino (Héctor “El Bambino”)

Wisin y Yandel

Tony Tuntún

representando

Un junte pa’ la historia

El Mas Flow 2

Esto es y ningún otro disco.

jajaja

Luny

