Herida leve terminó siendo mortal: tiroteo en calle de Nueva York

Una herida relativamente menor terminó siendo mortal durante una balacera de madrugada en Brooklyn (NYC).

Un hombre de 34 años recibió un disparo en el brazo derecho cerca de la avenida Riverdale y la calle Osborn en Brownsville, poco antes de las 3 a.m. del domingo, según la policía de Nueva York. La víctima no identificada fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Brookdale, pero no pudieron salvarlo, informó Daily News.

Horas después, también el domingo, la policía encontró a un hombre muerto con un disparo en la cabeza dentro de un auto Buick con placas de California que estaba estacionado en una calle de Queens (NYC) a plena luz del día. Su nombre no se dio a conocer de inmediato. Vecinos informaron a los detectives que posiblemente se habían escuchado disparos alrededor de las 2 a.m.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos en ninguno de esos casos. Tampoco está claro el motivo de los tiroteos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En general, la violencia armada es constante en Nueva York y área vecinas. Algunas víctimas son alcanzadas al azar con armas blancas y de fuego en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales.

La noche del miércoles Tamika Powell, madre de 2 niñas, murió dramáticamente al ser baleada en la cabeza tras una discusión con un hombre enmascarado en una parrillada que la siguió hasta cerca del Barclays Center en Brooklyn.

Horas antes, también ese día, un quinceañero mató a su amigo de 14 años cuando estaban “jugando” con pistola en un hogar en Queens. En la víspera, Darrell Harris, joven de 17 años, murió baleado durante una discusión mientras jugaba con pistolas de agua en un parque en El Bronx el martes 24 de junio, cuando la ciudad de Nueva York registró un calor histórico.