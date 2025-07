Justin Bieber hace “detox” y muestra fotos de su rostro sudoroso

El cantante canadiense Justin Bieber publicó una serie de fotos mostrando su rostro sudado mientras se encuentra en proceso de desintoxicación. El artista no ahondó en detalles y solo escribió la palabra “detox” en la descripción de la publicación.

El intérprete de ‘Boyfriend’ no especificó por qué se estaba realizando una desintoxicación ni explicó qué tipo de toxinas estaba tratando de eliminar de su cuerpo. Esto ocurre meses después de que Bieber ha estado en el centro del ojo público por el comportamiento público del cantante y el posible consumo de drogas.

Debido a los rumores de un posible consumo de drogas, el representante del ganador del Grammy negó que el cantante estuviera consumiendo estupefacientes. Un representante de Bieber dijo a TMZ en una declaración del 23 de febrero que los rumores eran “absolutamente falsos” y calificando la especulación como “agotadora y lamentable.”

A pesar de la negativa del representante, Justin Bieber ha sido visto consumiendo estupefacientes en publicaciones en redes sociales e incluso en eventos públicos como Coachella, según reseña Page Six.

Justin Bieber también ha manifestado públicamente su rechazo a la persecución de los paparazzis, por lo que en varias ocasiones ha enfrentado a los fotógrafos y les ha pedido que no lo sigan.

En medio de toda la polémica que ha generado su comportamiento, Justin Bieber publicó una reflexión en su cuenta de Instagram en la que confesaba que tenía problemas de ira.

“Me insisten en sanar. ¿No creen que si hubiera podido sanar, ya lo habría hecho? Sé que estoy roto. Sé que tengo problemas de ira“, escribió en el post.

El artista confesó algunos detalles sobre las exigencias que ha tenido en su vida.“Intenté esforzarme toda mi vida para ser como quienes me decían que necesitaba sanar como ellos. Y eso solo me cansa y me enoja más. Cuanto más me esfuerzo por crecer, más centrado estoy en mí mismo“, aseguró.

