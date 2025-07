Gobernador de Nueva Jersey invita a todos a dejarse contagiar por la pasión del fútbol

El próximo 13 de julio se llevará a cabo la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 en el estadio MetLife, en East Rutherford, Nueva Jersey, muy cerca de la ciudad de Nueva York. Y el evento futbolero ha servido como un medidor de lo que será la Copa del Mundo del próximo año, que tendrá al Estado Jardín como una de las sedes de a cita mundialista, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

Y más allá de la emoción que producen las justas futbolísticas que reúne a los mejores clubes del planeta, entre ellos el Real Madrid, que hasta ahora han acogido a más de 40,000 fans y que en el 2026 espera atraer a más de 1 millón de amantes del fútbol de todos los rincones del mundo, el gobernador de New Jersey, Phil Murphy, invitó a todos los neoyorquinos a dejarse contagiar por la pasión del fútbol.

El mandatario estatal admitió que entiende el temor actual que existe entre inmigrantes que optan por no asistir a eventos multitudinarios, debido a la manera como la administración Trump sigue adelante con su plan de detener y deportar a personas indocumentadas, pero aseguró que no existe ninguna evidencia de que ICE pretenda usar dichos eventos para echar a andar sus operativos.

“Primero que todo quiero decir que el nerviosismo es entendible y que no culpo a la gente por estar nerviosa en este momento difícil que estamos teniendo. No puedo culparlos por eso, pero puedo decirles que no hemos visto evidencia alguna nique haya razón para estar nerviosos o temerosos en relación con asistir a los partidos. Y ya hemos tenido cinco juegos”, aseguró en diálogo con El Diario el gobernador Murphy. “Por eso insto a las personas a que salgan al estadio, a que disfruten de los partidos. Estoy muy confiado de que van a disfrutar de una gran experiencia si salen”.

Y de cara al Mundial de Fútbol del próximo año, Murphy se mostró confiado en que la administración Trump no promoverá un ambiente hostil en Nueva Jersey que facilite que tanto residentes del estado Jardín y la Gran Manzana, inmigrantes sin papeles y turistas puedan disfrutar tranquilamente de la cita mundialista. El mandatario mencionó además que el presidente pudiera estar en la final del actual Mundial de Clubes.

“Me he reunido con el presidente Trump en muchas ocasiones y espero que él esté en la final del Mundial de Clubes el domingo 13 de Julio”, dijo el gobernador.

“Obviamente hemos visto que hay acciones de inmigración en diferentes territorios de Estados Unidos pero sé que ambos amamos a Estados Unidos y espero que se haga lo correcto”, dijo Murphy. “Estoy confiado pen que el próximo año la Copa del Mundo sea una experiencia maravillosa y que el presidente Trump entienda que necesitamos darle la bienvenida a personas que vienen de todo el mundo. Habrá 48 países compitiendo en la participación más grande en la historia de la FIFA y confío en que el Presidente entienda que Estados Unidos necesita darles un buen recibimiento”.

Murphy agregó que los eventos futboleros a gran escala como la Copa Mundial de Clubes y la Copa del Mundo no solo imprimen emoción a los amantes del balompié sino que además genera un imapcto económico de alto nivel que beneficia a Nueva Jersey.

“Tan solo esta Copa del Mundial de Clubes ya ha traído a muchos miles de fans al estadio: unos 35,000 a 40,000 tan solo en los cinco partidos de la primera ronda. La emoción es real y toda esa gente que ha venido al estadio ha contribuido al desarrollo de la economía del área, estando ahí”, dijo el líder político.

Gobernador de NJ invita a dejarse contagiar por el fútbol. Foto Gobernación de New Jersey Crédito: Gobernación de New Jersey | NJ Governor Office

“Y el próximo año, con la Copa del Mundo, tenemos un estimado de $3,000 o $4,000 millones de dólares en actividad económica, unos 14,000 empleos permanentes y 1 o 2 millones de visitantes, incluídos el extraordinario FIFA Fest”, mencionó.

Y al hablar de las medidas de seguridad y la organización de los eventos futboleros, el gobernador de New Jersey mencionó que diferentes agencias de seguridad, transporte y entidades estatales, municipales y federales están trabajando de manera conjunta para que todo fluya bien.

“El Mundial de Clubes es un gran éxito, Los partidos de los cuartos de final este sábado en el MetLife nos dan mucha emoción y hay muchos chances de que veamos al Real Madrid avanzar más, dependiendo de los resultados, pero estamos preparados para ambas semifinales el martes y el miércoles y la gran final del 13 de julio”, dijo Murphy.

“Por eso los invito a que vayan a Fifa.com a comprar sus boletos, porque este es gran evento que anticipa la próxima Copa del Mundo, donde vamos a tener 8 partidos incluido el evento más visto en la historia de la FIFA, la final del 19 de julio de 2026. Por esas razones estamos muy, muy emocionado. Hay que ir al MetLife”, dijo el mandatario.

“Además de la gran pasión por el fútbol que tenemos, ofrecemos un gran estadio para que los fans tengan una gran experiencia con seguridad, donde el transporte será de fácil acceso”, mencionó Murphy, quien sin embargo reconoció que el tráfico siempre será un reto grande.

“Siempre hay tráfico. No quiero sugerir que no haya tráfico, pero hemos hecho un gran trabajo con el Departamento de Transporte, la New Jersey Transit, la policía estatal y nuestros socios federales para hacer que el éxito del evento se base en la seguridad, el transporte y los fans y el estadio, para que todos tengan una grandiosa experiencia cuando vean los partidos”, dijo el Gobernador. “Me siento muy bien por la manera en que nos hemos preparado para todos eso”.