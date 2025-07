Fotógrafa de Yailin ‘la más viral’ habló sobre el ambiente de trabajo con ella

Leidy Ortiz ha ganado mayor reconocimiento en el mundo del entretenimiento desde que comenzó a ser la fotógrafa de Yailin ‘La Más Viral’. Sin embargo, ella se pronunció en su perfil de Instagram para hablar de que siempre buscará la manera de trabajar en un ambiente respetuoso y, con sus declaraciones, parece que no seguirá con la expareja de Anuel AA.

La fotógrafa se siente contenta por lo lejos que ha llegado en su profesión y asegura que su pasión la ha llevado a donde se encuentra actualmente: “Le doy muchas gracias a Dios por permitirme posicionar mi carrera en un nivel donde no tengo que hablar mucho. Mi disciplina, mi trabajo y mi respeto en todo lo que hago, en todos los aspectos de mi vida, siempre han hablado por sí solos“.

Sin embargo, todo dio un giro radical cuando se dirigió a la productora con la que trabajó hasta hace poco Yailin. Mientras que Leidy aseguró que ellos hacen todo de una manera profesional, la intérprete de “Bing Bong” afirmó que no continuaría realizando sus funciones sin recibir un pago, destacando que siempre había cumplido con lo que le correspondía y, aun así, no veía que le fuera remunerado.

“Incluso, siempre tengo personas que se me acercan, sin yo ni siquiera presentármelas, a felicitarme por el trabajo tan increíble que siempre hago. Le quiero dar las gracias a Bombon Productions por siempre tener una actitud muy atenta, responsable y mucha disciplina con el equipo de trabajo”, agregó la fotógrafa en un video compartido.

Ortiz aprovechó para mencionar que el amor y la admiración que pueda existir por una persona no la harán permanecer en un lugar donde el compromiso y la consideración parecen no estar en el equipo de trabajo; por lo cual no podría seguir laborando en un ambiente tenso con las últimas declaraciones que publicó Yailin en su Instagram.

“Las personas que me conocen saben que, aunque yo le tenga mucho cariño a una persona, aunque yo los quiera ver crecer, yo solamente voy a estar donde existe la responsabilidad, la disciplina y, sobre todo, el respeto. Sin nada más que decir, señores, les deseo un bendecido día y que vayan con Dios”, dijo.

