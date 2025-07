Director del Miss Universe Cuba defiende a Lina Luaces y desmiente pagos por la corona

Prince Julio César, director del Miss Universe Cuba, durante una entrevista a ¡HOLA! TV, aclaró la controversia que se ha generado en los últimos días, donde aseguran que los Estefan supuestamente habrían pagado por la corona para Lina Luaces, quien además es la hija de la presentadora Lili Estefan. Por ello, dejó claro que siempre ha sido partidario de la “democracia” y que todo lo que respecta a las críticas lo ve como parte de las redes sociales.

El director del certamen de belleza explicó que no conoce a los Estefan, por lo cual desmintió haber recibido un pago, como todo el mundo lo acusa, y sabe de ellos es por su gran trayectoria artística y no por lo que se le vincula sin pruebas. Además, detalló que le hubiese gustado saber más de ellos con anterioridad, ya que él también se mueve en el mundo del entretenimiento.

“Lo único que les puedo decir es que todavía no conozco a Gloria Estefan; me imagino que va a pasar en algún momento por tener a su sobrina tan cerca. Todavía no conozco a Emilio Estefan; no he tenido la oportunidad, y a su mamá, justamente el día del certamen, era la segunda vez en la vida que la veía”, añadió durante la entrevista.

“Yo nunca acostumbro eso. Siempre hablo y conozco de primera mano a las candidatas o a mi candidata, y lo demás es añadidura. Eso sí, de lo que tanto hablan, yo suelo ser un poco fuerte al momento de dirigirme a la gente. Hablan de tantas cosas, pero ni he recibido transferencias ni nada por el estilo”, dijo a la revista.

Además, explicó que está un poco sorprendido por todo lo que dicen en contra de Lina, pero aclaró que se siente muy contento por la forma de ser de la hija de Lili y quedó encantado con todas las cualidades que tiene la chica de 22 años.

“Al principio, cuando llegó, yo creo que en el tiempo uno tiene una concepción de las cosas porque uno dice ‘wow’. Tú te quedas con la percepción de las personas cuando llegan y después, con el compartir del tiempo, uno dice: ‘qué niña tan dulce, tan increíble’. Es todo lo que tú ves fuera de la televisión o lo que ven en la portada de una revista o en las redes; es todo lo contrario“, agregó.

