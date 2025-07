Lina Luaces explica por qué no se presentó en el Miss Universe USA

La modelo Lina Luaces ha enfrentado opiniones encontradas tras su elección como Miss Universe Cuba 2025. Aunque muchos han celebrado el triunfo de Luaces, otros han criticado la coronación de la hija de la conductora cubana LIli Estefan, principalmente por el hecho de que no nació en Cuba sino en Estados Unidos.

La nueva Miss Cuba, la segunda concursante que representará a la isla después de 67 años de ausencia en el Miss Universo. Sin embargo, Lina Luaces pudo haberse postulado para participar en el Miss Universe USA. En ese sentido, Luaces respondió cuál fue el motivo por el que decidió participar en el concurso para representar a Cuba y no a Estados Unidos, país en el que nació y ha vivido desde siempre.

En una entrevista con el comité de Miss Universe Cuba, Lina Luaces dijo que no se sentía americana. “Yo sabía que quería representar a mis raíces, que yo soy cubana y estoy muy, pero muy orgullosa”, dijo.

En este sentido, Lina Luaces se refirió a su ascendencia cubana y cómo creció rodeada de la cultura cubana.

“De pequeña crecí rodeada de cubanos y cubanos fuertes con historias, y crecí absorbiendo sus costumbres, sus tradiciones, sus maneras de ser. Yo sabía que quería representar a mis raíces, yo soy cubana y estoy muy, pero que muy orgullosa”, dijo.

En una publicación en Instagram en junio antes de su coronación, Lina Luaces expresó su orgullo por representar sus raíces cubanas en el concurso. “Que cada día estoy más segura que estos cambios me llevarán a representar mis raíces Cubanas con amor, con humildad, y dignidad. Gracias a todos por su apoyo y su cariño y a los que no, también les doy las gracias. Porque de alguna u otra forma, también me hicieron ver cosas que yo no veía”, fue una parte de lo que escribió en la publicación.

Uno de los detalles que más le han criticado a Luaces es que no maneja a la perfección el idioma español. Luaces se preparó para aprender a hablar español y así poder representar a Cuba, algo que su madre Lili Estefan, conductora del programa ‘El Gordo y la Flaca’, elogia fuertemente.

Lili Estefan explicó que cuando su hija era niña no logró enseñarle el idioma español, a pesar de que la conductora es una importante figura en la industria del entretenimiento hispano en Estados Unidos. “Como madre, de haberla visto toda la vida y tener la responsabilidad de criarla, de enseñarla, de darle buen ejemplo, yo sentía como que había fallado en esa parte. Yo me decía: ‘¿Por qué yo le hablo en español tanto, por qué si yo trabajo en el mercado hispano y Lina no me acaba de hablar en español?’ Y ella me decía: ‘mami, mis amigas no hablan español”.

Sigue leyendo:

Francisca revela qué es lo mejor de convertirse en una reina de belleza

Equipo de El Gordo y la Flaca le envía mensajes a Raúl de Molina por su regreso

Clarissa Molina asesoró a Lina Luaces, la nueva Miss Universe Cuba