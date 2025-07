Arturo Massol sobre impacto en Puerto Rico de quiebra de Sunnova: es el modelo del endeudamiento

NUEVA YORK – Para Arturo Massol, director asociado de la organización Casa Pueblo en Puerto Rico, la quiebra de la empresa Sunnova es reflejo del fracaso en el modelo de financiamiento de proyectos de energía solar que se ha popularizado en la isla.

Massol, cuya organización es un referente de la masificación de la energía solar en Adjuntas, planteó que la estructura de Sunnova no es la más efectiva, ya que lleva al endeudamiento del consumidor o que a tengan que pagar más del doble por los equipos.

“Ese mercado de Sunnova es como un mogul del capitalismo verde y es el modelo del endeudamiento. Lo que hace Sunnova es financiar y los que se acaban de ir a quiebra son ellos, no es el país, no es el sistema solar, es ese modelo”, afirmó Massol a preguntas de El Diario.

A juicio del líder medioambiental, los boricuas que establecieron convenios para proyectos de energía solar con Sunnova, terminan “pagando por el Sol a los texanos”.

“Aquí es que se ve cuán importante es lo que está ocurriendo en Adjuntas sin ese modelo de Sunnova…Hay gente que lo financia con cooperativas; otros con fondos propios. El de el endeudamiento con Sunnova lo ha usado mucha gente”, argumentó el también profesor.

Sunnova, con sede en Houston, Texas, controla buena parte de los acuerdos de financiamiento para paneles solares para viviendas en la isla, o, aproximadamente, el 70%. Sunnova es la entidad que renta los sistemas a los clientes.

Sunnova TEP Developer LLC, filial de Sunnova Energy International Inc, se acogió a quiebra, bajo el Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de EE.UU. para el Distrito Sur de Texas. Los reportes sobre el caso apuntan a que la empresa estimó sus activos, así como sus deudas, en $500 millones de dólares.

Estimados contenidos en una resolución del Senado de Puerto Rico para investigar los efectos de la bancarrota en la isla arrojan que más de 50,000 hogares en la isla utilizan los servicios de financiamiento de la empresa.

Sunnova se ha beneficiado de varios contratos y préstamos del Departamento de Energía federal (DOE), no solo para proyectos en EE.UU., también en Puerto Rico. Para el programa “Acceso Solar” (parte del Fondo de Resiliencia Energética aprobado en el Congreso para proyectos de energía solar en viviendas), por ejemplo, Sunnova junto a Generac fueron las compañías seleccionadas para colaborar con instaladores solares en la isla.

Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia y como resultado de su visión procombustibles fósiles, parte de los fondos para proyectos como este en la isla fueron descartados.

Massol expuso que los cambios en la política energética de Trump que no benefician a Sunnova habrían contribuido a la decisión de la empresa de declararse en quiebra.

“Muchos de estos proyectos federales usan las necesidades y vulnerabilidades del país para asignaciones multimillonarias que no van al bolsillo de los puertorriqueños y se está viendo en el caso de Sunnova. Para mí ese es uno de los detonantes de la quiebra”, acotó.

El entrevistado añadió: “A mí lo de Sunnova no me da mucha lástima, porque tenía contratos usureros. Son estrategias que la gente de Puerto Rico ha usado por el modelo de negocios de que tú no pones un centavo al principio. Pero, bajo ese modelo, terminas al final del ciclo pagando hasta tres veces más el costo de ese equipo”.

Parte de la preocupación en Puerto Rico responde a la posibilidad de que, a raíz de la quiebra, Sunnova no les asegure las garantías de los sistemas fotovoltaicos, ya que las compañías que venden e instalan estos sistemas no son quienes ofrecen las mismas.

Sobre esto, Massol recomendó a los clientes que, si no le honran esa promesa, que no paguen la mensualidad.

“Como es un modelo de endeudamiento, si no le pagan a Sunnova que le paguen a alguien que lo repare, porque el mantenimiento lo puede hacer otra persona. Si Sunnova decide no honrar las garantías, pues la recomendación debe ser que no paguen los sistemas, porque Sunnova no va a ir a arrancar los paneles solares, ya eso está instalado allí. Y que la operación y mantenimiento de esos equipos que se haga local…”, sostuvo el activista.

En ese sentido, el experto en energía verde agregó que la empresa decidió irse a la quiebra con base en proyecciones, puesto que Sunnova maneja mucho dinero que no quiere perder.

“Toda esta inversión que está puesta en Puerto Rico, la gente de Puerto Rico paga por estas instalaciones mensualmente, y ellos no van a querer perder esa cartera. La única manera de mantener esa cartera de negocios de instalaciones ya hechas, no de las prospectivas, sino de las que ya se cumplieron, es honrando las garantías. Si no las honra, la gente no lo va a pagar. Si la gente no le paga a Sunnova, le pagara a alguien que lo hago”, puntualizó.

Sunnova ha sido señalada dentro dentro y fuera de la isla por prácticas comerciales ilegales.

En el 2019, a raíz de una querella de 436 consumidores, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) declaró ilegales los contratos con la empresa por problemas con los equipos y la ausencia de ahorros.

Según un reporte del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el NEPR estableció que Sunnova, al obligar a sus clientes a resolver las disputas por arbitraje, violentó el derecho de los consumidores de buscar remedio ante el ente regulador acorde con la Ley 57 de 2014. La decisión del NEPR ordenó a Sunnova a enmendar los contratos y establecer un protocolo para divulgar la información completa sobre los servicios que ofrece y de qué manera los consumidores pueden objetar las facturas.

El año pasado, trascendió que casi una docena de familias en Texas demandaron a la empresa y reclamaron indemnización por prácticas comerciales abusivas.

Los denunciantes alegan que la compañía los obligó a firmar planes de pago a largo plazo para paneles solares que no podían costear.

El senador del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, Álvarez, fue quien presentó la Resolución 253 para evaluar los efectos adversos que la bancarrota de Sunnova puede causar en los clientes en la isla bajo modelos de préstamo, arrendamiento y acuerdos de compra de energía (PPA).

“Con esta Resolución, el Senado de Puerto Rico persigue que las agencias gubernamentales que pudieran tener injerencia sobre esta industria monitoreen de cerca la situación financiera de Sunnova Energy International Inc., una de las principales entidades que prestan financiamiento en la industria de energía solar en Puerto Rico, tras la recién quiebra de una de sus filiales y la posible insolvencia de la misma”, lee parte del documento legislativo.

“Sabemos que, en Puerto Rico, Sunnova ha establecido alianzas con empresas locales como ISO Solar, Power Solar, Windmar, Pura Energía y Melpro, y participa en el Programa de Acceso Solar del Departamento de Energía de Estados Unidos, uno de los programas que ha brindado subsidios millonarios a la industria solar, en el nombre de la resiliencia energética en hogares vulnerables. Sin duda, su posible insolvencia plantea interrogantes sobre la continuidad de estos proyectos y la estabilidad del mercado solar en la isla, según los conocedores del tema en Puerto Rico”, agrega el texto.

A no más tardar de 120 días tras la aprobación de la Resolución, la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor deberá rendir un informe al Senado con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El reporte deberá incluir las acciones legislativas y administrativas que deben adoptarse.

Para prevenir situaciones como las que enfrenta Sunnova y que afectan a los residentes en el territorio la clave está, según Massol, en que el gobierno de Puerto Rico incentive la energía solar distribuida a través de, por ejemplo, un fondo de pareo.

“En lugar de darle $100 millones a Genera PR en un bono y que se lo echen al bolsillo, esos $100 millones deberían ponerlo en las manos de la gente que está invirtiendo en energía solar”, emplazó el experto.

Aparte de que se reducen las probabilidades de que empresas depredadoras se aprovechen, es “la única manera de bajar la factura eléctrica en Puerto Rico”.

“Con el gas es una transferencia de combustible y vamos a seguir debajo de la rueda. El combustible es el 50% de lo que se paga mensualmente de la factura de luz, y la manera de bajar la luz es cambiando a combustible cero, y combustible cero es el Sol”, afirmó.

“La pregunta es: si hubiera más medición neta, si hubieran más instalaciones solares en lugar de comprarle la energía a Genera PR; la gente la produce y el vecino, que no tiene paneles solares, podría comprar esa energía solar, pero a mitad de precio porque no incluye ajuste por combustible”, continuó.

“La fuente primaria debe ser el Sol, más generación distribuida y que haya unas tarifas preferenciales para que ese consumo diurno, si el combustible es del Sol, tiene que tener una tarifa reducida significativa”, recalcó.

Ante el planteamiento del Gobierno de que la forma más inmediata y efectiva de reducir los apagones es con generación temporal con gas natural, Massol dijo: “Más del 40% de la energía en Puerto Rico se produce con gas. Ya se usa mucho gas. Por esa generación descentralizada más de 160,000 casas que producen energía propia y proyectos comunitarios como Casa Pueblo ya se previene, por lo menos, un 25% de los apagones diurnos. Si no hay apagones diurnos es porque esos lugares están produciendo su energía y generan un excedente que LUMA la usa y la revende como si la hubiesen hecho con petróleo. Si no hay tanto apagón en lo diurno es, precisamente, por esa generación solar que se ha masificado sin aumentar la deuda pública porque el gobierno no tiene para invertir. Genera y LUMA Energy no invierten fondos propios. Nadie está invirtiendo en energía renovable; lo está haciendo la gente…”.

Este viernes y justo en la fecha límite, la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) aprobó una extensión de una semana al contrato del gobierno de Puerto Rico con la empresa New Fortress Energy (NFE) para suplir gas natural a 14 unidades de generación temporera.

Por otro lado, las conversaciones con NFE con las autoridades en la isla para un contrato para suplir gas por 15 años con valor de $20,000 millones no avanzan.

