Maribel Guardia desmiente rumores sobre grave enfermedad

La actriz, cantante y presentadora de televisión Maribel Guardia ha tenido que desmentir los rumores que surgieron en los últimos días. Algunos medios llegaron a asegurar que Guardia padecía leucemia, un tipo de cáncer de la sangre que comienza en la médula ósea.

Los que hablaban de la grave enfermedad la relacionaban con su repentino cambio de peso, pues muchos creen que ahora está demasiado delgada.

El programa de televisión ‘Ventaneando’ se acercó al Centro Cultural Teatro 2 de Ciudad de México para poder conversar con la actriz, quien actualmente está protagonizando la obra de teatro ‘Lagunilla, Mi Barrio’. En el momento también pudieron preguntar sobre la supuesta enfermedad al esposo de Guardia, Marco Chacón.

“Es mentira. Tú sabes que desde hace tiempo yo, puntualmente, me encargo de que se haga exámenes médicos y sale fabulosa. Sale como chava de 25 años”, dijo Chacón.

Guardia también se encargó de desmentir la enfermedad y aseguró que durante las últimas dos semanas ha estado trabajando sin pagar. Sobre este rumor dice: “Es feo, sobre todo por mi familia. Pero gracias a Dios, lo importante es que estoy bien, con salud”.

Explica que aunque está sana y come muy bien, su delgadez se debe al proceso que ha tenido que vivir luego de que su hijo Julián Figueroa muriera en abril de 2023. “Lo que me ha pasado con mi hijo no es cualquier cosa, ¿no?. El cuerpo te pasa la factura”, dijo.

Los rumores sobre la supuesta enfermedad comenzaron casi al mismo tiempo que Guardia diera una entrevista al podcast ‘ChingonaMente’, presentado por Adriana Gallardo, en la que explica la razón por la que inicialmente no quería ser madre.

Guardia dijo en ‘ChingonaMente’ que quedó huérfana a los 9 años, pues su madre murió de cáncer. “A mi mamá le dio cáncer. Recuerdo perfectamente la última vez que la vi, porque yo iba para la escuela, la besé, ella me dio la bendición. Ese es el último beso que tuve de mi madre. Entré al hospital y cuando llegué, vi a mi hermana con dos personas, derrumbada, llorando, y mi mamá había muerto”, dijo en el podcast.

