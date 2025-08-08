Mujer de Carolina del Sur asegura que “manifestó” un premio de lotería y gana $2 millones

En Carolina del Sur, una residente del Midlands asegura que la manifestación y la fe pueden obrar milagros, y que su propia experiencia es prueba de ello. Según relata, un simple impulso la llevó a comprar un boleto de lotería en una tienda desconocida para ella, y en cuestión de minutos, su vida cambió para siempre.

La mujer contó a la Lotería Educativa de Carolina del Sur que conducía por una carretera cuando decidió hacer una oración muy específica: pidió ganar la lotería. “Estaba manejando y recé para ganar la lotería. Y eso fue exactamente lo que obtuve”, declaró en un comunicado publicado el viernes 1 de agosto.

Minutos después, se detuvo en la gasolinera City Fuel & Food, ubicada en Bush River Road, en Columbia. Era la primera vez que visitaba ese lugar. Con $20 dólares en mano, compró un raspadito de alto valor y, sin esperar a llegar a casa, decidió probar suerte de inmediato.

Comenzó a rascar las casillas una por una. En el segundo intento, se encontró con un símbolo que hizo que su corazón latiera más rápido: un “MONEYBAG”. Luego, apareció “2MIL” y supo que algo grande había sucedido. Al verificar las reglas del juego, confirmó que había ganado nada menos que $2 millones.

“Salí de la tienda y me senté en el auto. Estaba en shock. Temblaba mientras firmaba el boleto. Es un sueño hecho realidad”, comentó emocionada.

El premio no solo benefició a la afortunada ganadora. La gasolinera City Fuel & Food Inc. recibió una comisión de $20,000 por haber vendido el boleto ganador, una recompensa que las tiendas reciben como incentivo en este tipo de sorteos.

Tras reclamar el premio oficialmente, la mujer decidió destinar parte de sus ganancias a ayudar a otros. Entre sus primeros actos, realizó donaciones a sus organizaciones benéficas favoritas, demostrando que la fortuna también puede compartirse.

Aunque no reveló sus planes a largo plazo, es probable que el resto del dinero le permita vivir con mayor estabilidad financiera y cumplir algunos de sus sueños personales.

¿Coincidencia o poder de la manifestación?

Este caso ha despertado el interés y la curiosidad de muchas personas. En redes sociales, decenas de usuarios comentaron que intentarán “manifestar” su propio premio de lotería. Para algunos, el hecho de que la mujer orara por un golpe de suerte y minutos después lo recibiera es una señal del poder de la fe y la intención.

Sin embargo, expertos señalan que la manifestación no es una fórmula mágica garantizada. Las probabilidades de ganar un premio millonario en un rasca y gana siguen siendo muy bajas. En Carolina del Sur, como en la mayoría de los estados, la mayoría de los boletos vendidos no generan ganancias significativas.

La Lotería Educativa de Carolina del Sur ofrece una amplia variedad de juegos, desde sorteos diarios hasta boletos instantáneos. Parte de las ganancias se destina a financiar programas educativos, becas y recursos para escuelas públicas, por lo que cada boleto comprado también contribuye a la comunidad.

Los premios de los boletos de los juegos de raspadito varían, pero los de alto costo, como el que compró la ganadora, suelen ofrecer las cifras más grandes. Aun así, la posibilidad de acertar el premio mayor es mínima, lo que hace que historias como esta sean tan sorprendentes.

Sigue leyendo:

* Miles de jugadores de Illinois ganan $6.9 millones en Pick 4 tras inusual combinación

* El emotivo video del momento en el que un padre soltero con cáncer le revela a su hijo que ha ganado millonario premio de lotería

* Mujer de Carolina del Norte gana $2 millones en raspadito: su segundo gran premio este verano