Nieto de Jack Nicholson fue arrestado bajo cargos de violencia de género

Sean Knight Nicholson, nieto del afamado actor Jack Nicholson, fue arrestado el pasado 5 de agosto por cargos de violencia de género en Los Ángeles.

Según confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles a PEOPLE, el nieto del actor fue fue arrestado por “un cargo de registro por lesiones corporales a su cónyuge, conviviente”.

El diario US Sun fue el primero en informar sobre el arresto de Sean Knight Nicholson. El hombre de 29 años fue acusado de agredir a una mujer no identificada. Sean, quien se desempeña como productor musical, fue fichado y puesto en libertad bajo fianza de 50.000 dólares.

La audiencia está prevista para el 26 de agosto y en caso de que el tribunal lo encuentre culpable de los cargos podría enfrentar una condena de hasta cuatro años de prisión.

Sean Knight Nicholson es el mayor de los cuatro nietos de Jack Nicholson, quien es tres veces ganador del premio Oscar. Knight Nicholson es hijo de Jennifer Nicholson, la primogénita del protagonista de Atrapado sin salida y Sandra Knight.

El primer nieto de Jack Nicholson es productor musical, aunque estudió cine. Sin embargo, su hermano, Duke, es actor y ha participado en producciones como Traveling Light.

Jack Nicholson tiene seis hijos en total con cinco mujeres diferentes. El actor comparte al hermano de Jennifer, Caleb Goddard, con Sandra Knight; Honey Hollman con la modelo Winnie Hollman; Lorraine y Ray Nicholson con la actriz Rebecca Broussard; y Tessa Gourin con Jennine Gourin.

Jack Nicholson se alejó de los reflectores desde hace algún tiempo y ha decidido mantener un perfil bajo durante los últimos años. Nicholson no ha participado en una película desde 2010 cuando hizo ‘How Do You Know’. A principios de este año, hizo una inusual aparición pública en el Saturday Night Live 50th Anniversary Special junto a su hija, Lorraine.

