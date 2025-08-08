Presidente de Cruz Azul pone en riesgo todos los puestos tras goleada de Seattle

Cruz Azul sufrió un duro golpe este viernes al quedar eliminado de la Leagues Cup 2025 tras empatar 2-2 contra Colorado y tener que definir todo en una tanda de penales que terminaron ganando, aunque sin opciones para poder acercarse a la próxima etapa de esta competencia que enfrenta a los clubes de la Liga MX y de la Major League Soccer (MLS).

Este hecho ha generado que varios miembros de todos los estratos dentro de esta institución azteca corran peligro en sus cargos al haber quedado en la casilla número 12 de este torneo binacional; situación que opaca el gran momento que tienen en los primeros tres duelos del torneo Apertura 2025 de la Liga MX en el que se encuentran en la quinta casilla con un total de cinco puntos acumulados.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista ofrecida para ESPN, el presidente del cuadro cementero Víctor Velázquez, decidió enviar una advertencia a Nicolás Larcamón e Iván Alonso a poner cada uno su cargo a la orden ante los problemas registrados dentro de la Leagues Cup y con la situación que vive la plantilla actualmente.

“Por supuesto que se platicó con Iván Alonso, con el mismo Nico Larcamón. Es un sentir que tenemos de mucho malestar todos. Representamos a una gran institución y un resultado de esta naturaleza tenemos que responder y sobre todo ver qué pasó. Creo que todos sabemos la institución que representamos, el compromiso con la afición”, expresó.

“Un resultado de esta naturaleza nos deja marcados, muy apenados y tenemos el compromiso de darle la vuelta a la página lo más pronto posible. Se tuvo sesiones con jugadores, cuerpo técnico y directivos y hay un gran compromiso para salir adelante”, agregó en sus declaraciones.

Velázquez aseguró que ni el mismo se salva de toda esta crisis que estarían atravesando debido a que es el mayor responsable que pueda atravesar el equipo en sus diversas facetas; asimismo consideró que Cruz Azul es uno de los equipos más importantes del país y por ese motivo no deben atravesar este tipo de derrotar en torneos internacionales.

“Si el equipo no llegara a responder y pasara algo, saben que siempre hay que hacer cambios y hasta mi puesto como presidente lo pondría para ver quién se queda al mando de la presidencia del equipo, porque el Consejo de Administración de la Cooperativa es otra cosa. Es un compromiso grande y este tipo de acciones tienen que responderse con acciones positivas y darle la vuelta lo más pronto posible”, enfatizó.

