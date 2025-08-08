Cruz Azul enciende sus alarmas tras goleada ante Seattle en la Leagues Cup

La Máquina de Cruz Azul sufrió una dura eliminación en la edición 2025 de la Leagues Cup a pesar de haber vencido en la tanda de penales a Colorado, encuentro donde los celestes no lograron recuperarse del negativo arranque que tuvieron en el torneo tras perder por goleada de 7-0 ante los Seattle Sounders.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para TUDN, el mediocampista Lorenzo Faravelli decidió hablar sobre los problemas que tuvo el equipo en esta competencia y especialmente con la goleada que recibieron en la primera jornada de la fase de grupos, la cual fue la encargada de sepultarlos en la tabla de clasificación para dejarlos sin aspiraciones de avanzar de ronda; esto al terminar en el puesto 12 de la Liga MX con un triunfo y dos derrotas.

“Ni siquiera fue en un partido, fue en un tiempo entonces eso es peor aún. Me preocupaba más lo que ocurría después del resultado, que el resultado en sí mismo, eso ya estaba y no lo podíamos modificar, pero si todo lo que venía. Era atacar todo este tipo de situaciones, a la cual no estábamos acostumbrados. Internamente nos juntamos, nos unimos y en otros contextos, en 15 años de estar en el futbol profesional, nunca me había tocado una derrota así”, expresó.

“Derrotas duras que a veces lo que sucede en las posteriores horas, a ese tipo de partidos, son las recriminaciones, son vestuarios donde existe el reclamo, autoridades que bajan y te dicen las cosas, no son así. La realidad es que las horas posteriores, dentro de todo lo negativo que habíamos vivido, fueron positivas, así es que recibimos el apoyo de nuestro entrenador, entendiendo los porqués”, agregó Esparza en sus declaraciones.

La peor noche de Faravelli

Por su parte, Lorenzo Faravelli reconoció que este se convirtió en uno de los peores momentos en la historia del equipo debido a que quedará marcado tanto en a historia de los jugadores y de la directiva, como de la hinchada; siendo esta una clara muestra de superioridad por parte del conjunto de la Major League Soccer (MLS).

El jugador argentino de 32 años concluyó que la única manera en la que pueden dejar a un lado este resultado tan complejo en la Leagues Cup es poder seguir mejorando cada día para convertirse en todos unos campeones dentro de la Liga MX

“No hablo de resultados, hablo de carácter, compromiso, de dar la cara por el club, por el cuerpo técnico, por la institución, por el proyecto que se armó, y a mí me preocupaba un poco más eso”, concluyó.

