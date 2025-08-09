Bebé lanzado al río por su padre: familia demanda por $60 millones a la Policía de Nueva York

Dos meses después de que le bebé Montrell Williams fuese hallado muerto en el East River y su padre fuese acusado de lanzarlo al agua dentro de una bolsa, su madre adolescente y abuela presentaron ayer una demanda por $60 millones de dólares contra la alcaldía y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) por demorarse en la búsqueda del niño después de que se denunciara su desaparición.

El caso es considerado uno de los crímenes más escalofriantes en lo que va del año en Nueva York. “Ésta es la primera vez que hablo de mi hijo”, dijo ayer Cierra Carroll, adolescente de 17 años, junto al reverendo Kevin McCall, quien representa a la familia. “Quiero que el NYPD sepa lo que hicieron”.

Carroll reportó por primera vez la desaparición del bebé el 11 de mayo, Día de las Madres, después de que su padre, Arius Williams (20), no lo regresara al término de una visita autorizada. Durante el mes siguiente la familia continuó pidiendo a la policía que investigara la desaparición del niño, destacó Daily News.

El cuerpo del pequeño Montrell fue finalmente recuperado del East River el 11 de junio después de Williams supuestamente le confesara a Carroll que lo había lanzado vivo al Bronx River. Posteriormente fue acusado de homicidio y se encuentra detenido sin fianza en espera de juicio.

“Montrell Williams debería estar aquí hoy si no fuera por la negligencia del NYPD en su búsqueda”, declaró el reverendo McCall, quien representa a la familia, ayer frente a la Comisaría 40 de El Bronx. “Ninguna cantidad de dinero lo traerá de vuelta. Sin embargo, el NYPD debe rendir cuentas”.

En su primera llamada al 911, Carroll informó a la policía que le preocupaba la seguridad de Montrell, señalando el historial de comportamiento errático de su padre y los incidentes previos de violencia doméstica, según los documentos presentados.

“Los agentes del Departamento de Policía de Nueva York clasificaron erróneamente la llamada como una disputa por la custodia, no iniciaron una investigación por la desaparición del niño, no emitieron una Alerta Amber y no tomaron medidas inmediatas para localizar o proteger a Montrell… retrasando acciones cruciales que podrían haber evitado la muerte del niño”, se lee en la demanda.

Williams trabajó anteriormente con niños como asistente escolar hasta que sufrió un incidente de violencia doméstica el año pasado con la madre de su hijo, informó su propio padre, Leroy Burton (51), destacó New York Post.

No está claro que pasó entre la desaparición del bebé y el hallazgo de su cadáver un mes después. Según cámaras de vigilancia, un video de vigilancia captó a alguien arrojando una bolsa o paquete al Bronx River desde un puente poco después de la desaparición del bebé, declaró la fiscal del distrito, Astrid Borgstedt, en el Tribunal Penal de El Bronx el jueves 12 de junio.

Momentos antes de que el pequeño fuese arrojado desde el puente Bruckner parecía estar vivo y de pie, sólo con un pañal puesto, según los fiscales. “Las cámaras de vigilancia muestran claramente que Montrell Williams estaba en brazos del acusado”, declaró la fiscal Borgstedt, señalando que las imágenes posteriores al incidente muestran a Williams caminando solo. “Literalmente, sin piedad, arrojó a su hijo de dos años por el puente, lo que le causó la muerte”.

¿Por qué la policía no inició la investigación antes?

“Ésta fue una serie de hechos preocupantes, basados ​​en las acciones del padre al tratar con el niño”, opinó el alcalde Eric Adams cuando aún el bebé no había sido encontrado. “Necesitamos averiguar exactamente qué sucedió”. También destacó que tanto las acciones del padre como la demora en la respuesta policial estaban bajo investigación, indicó USA Today.

Un juez emitió una orden de detención contra el padre el 30 de mayo, según las autoridades. Finalmente el lunes 9 de junio fue arrestado por desacato al negarse a revelar al juez el paradero del bebé tras su supuesta confesión de homicidio a la madre, a quien amenazó con un cuchillo en la calle, según su denuncia.

“¡Cállate la maldita boca! ¡Yo tiré a ese negro al río!” (“Shut the f—k up! I threw that n—a into the river”), supuestamente él le gritó cuando ella lo confrontó sobre el paradero del bebé el fin de semana previo al hallazgo, según informaron los fiscales durante la comparecencia del padre.

Tras la supuesta confesión, la policía comenzó a buscar al niño en el río utilizando buzos. La tarde del miércoles 11 de junio se recuperó el cuerpo del bebé en estado de descomposición a unos 50 metros de la orilla del East River, cerca del puente Whitestone y justo al lado del parque Ferry Point en Queens.

Seguidamente Williams fue acusado de homicidio. Al parecer acudió a casa de un familiar 45 minutos después de haber arrojado presuntamente a su hijo desde el puente. Cuando su familia le preguntó qué había sucedido, se negó a dar explicaciones y huyó, según los fiscales.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Esta semana Shaquan Butler fue condenado a un mínimo de 32 años por la muerte de su bebé, quien llevaba su mismo nombre, tras golpearlo brutalmente, anunció la fiscalía de distrito de Queens (NYC). A fines de julio Stephanie Castillo, mujer de 36 años acusada de abandonar muertos a sus gemelos recién nacidos en un edificio en El Bronx (NYC) en 2020, quedó detenida sin derecho a fianza después de que un gran jurado la acusara de cargos por homicidio en primer grado.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda