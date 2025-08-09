Marco Verde incursiona en la moda con su nueva línea de ropa

El joven boxeador y medallista olímpico mexicano, Marco Verde, continúa dando pasos importantes en su carrera profesional mientras mantiene la búsqueda de convertirse en la próxima gran estrella de su país dentro del pugilismo mundial tras dos combates ya disputados.

Ahora el peleador ha decidido aprovechar este impacto que está teniendo para incursionar dentro del mundo de la moda con el lanzamiento de su propia línea de ropa; en esta colección los fanáticos pueden encontrar una variedad de playeras que exhiben distintos diseños, todos con el inconfundible sello personal de este talentoso pugilista.

Los precios de las playeras oscilan entre los $23.72 dólares y los $29.11 dólares, dependiendo principalmente del modelo. Además, Marco ha creado una serie exclusiva titulada París 2024, que incluye una camiseta especial en honor a la medalla de plata que consiguió en los pasados Juegos Olímpicos.

Marco Verde tendrá su primer combate profesional en México. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

Todas estas franelas y diversas prendas se encuentran a través de su tienda en línea, Marco Alonso Green Store, donde están disponibles.

En cuanto a su carrera en el boxeo profesional, es importante recordar que en julio pasado, Marco disputó su segunda pelea y la primera en territorio mexicano contra el colombiano Cristian Montero; en dicho combate disputado en el Polideportivo Juan S. Millán de Culiacán, Sinaloa, ganó por decisión unánime para demostrar de lo que está hecho.

“Ser profesional, en todo mi ciclo amateur me cuidé bastante. Pues ya aquí es prácticamente lo mismo (como profesional), cuidarme como me he estado cuidando y lo van a ver que siempre me estaré cuidando”, dijo Marco Verde en una reciente entrevista

Actualmente el pugilista está bajo la dirección de Eddy Reynoso, quien también entrena a grandes nombres del boxeo, como Saúl “Canelo” Álvarez; desde que tomó su batuta el entrenador se ha convertido en una figura clave en el desarrollo de la carrera de Marco, brindándole consejos esenciales para que no cometa errores que pudieran poner en riesgo su futuro dentro del boxeo.

