Guardia Nacional empieza a llegar a Washington D.C. tras orden de Trump

Unos 800 miembros de la Guardia Nacional comenzaron a desplegarse este martes en el DC Armory, cumpliendo con la directiva del presidente Donald Trump para reforzar la lucha contra el crimen en la capital estadounidense.

El Ejército activó la movilización el lunes, y las tropas, vestidas con uniformes militares, ingresaron a la sede ubicada al este del Capitolio.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, adelantó que la población verá a los guardias “fluyendo a las calles de Washington” durante la próxima semana y que, si es necesario, se desplegarán unidades especializadas adicionales.

El despliegue, previsto inicialmente hasta el 25 de septiembre, se mantendrá hasta que Trump considere restablecidas las “condiciones de ley y orden” en el Distrito de Columbia.

El documento también instruye a Hegseth a coordinarse con gobernadores para activar a más miembros de la Guardia Nacional si la situación lo requiere.

La alcaldesa Muriel Bowser destacó que la ciudad ha revertido el repunte delictivo registrado en 2023 y que los niveles actuales de delitos violentos son los más bajos de las últimas tres décadas.

Sin embargo, advirtió: “No estamos satisfechos. No hemos aflojado el paso y seguimos buscando maneras de hacer que nuestra ciudad sea más segura”.

Las estadísticas oficiales muestran que los delitos violentos en el distrito cayeron en Washington un 26% en el último año, mientras que el total de crímenes bajó un 7%.

Reacciones ante la llegada de la Guardia

Las reacciones en la ciudad han sido dispares.

Denise Rucker-Krept, residente de larga data y demócrata, coincidió en que Washington enfrenta un problema de delincuencia, pero dudó de que un incremento temporal de presencia militar resuelva la situación.

“Digo esto porque se puede pedir a la gente que no cometa delitos, se puede arrestar a la gente, pero si no se les procesa, no pasa nada”, dijo Rucker-Krept a NBC News.

Por otra parte, los principales demócratas están criticando la decisión, afirmando que se trata de un “intento de distracción” del presidente Trump.

“Si realmente le importara la gente de DC, exigiría que la Cámara finalmente libere los mil millones de dólares de financiación de DC que han estado reteniendo durante meses“, dijo el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer.

