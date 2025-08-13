El clima y las masas de aire podrían influir en los tiroteos en NYC, según nuevo estudio

Un nuevo estudio científico sugiere que no solo la temperatura o la lluvia influyen en la violencia armada en Nueva York, sino también el tipo de masa de aire que cubre la ciudad.

Publicada en la revista Weather, Climate, and Society de la American Meteorological Society (AMS), la investigación analizó 17 años de datos para entender cómo las condiciones atmosféricas se relacionan con las tasas de tiroteos en los 5 condados.

La investigación, dirigida por Peter Forbin y coescrita por Adam Kalkstein, utilizó datos meteorológicos diarios junto con estadísticas de criminalidad desde enero de 2006 hasta diciembre de 2022. En lugar de estudiar factores aislados como la temperatura, el equipo empleó un método que clasifica las masas de aire, es decir, grandes volúmenes de atmósfera con características similares de temperatura y humedad.

Según Forbin, “las masas de aire capturan el carácter general de la atmósfera, ofreciendo una visión más completa de las condiciones ambientales”. El análisis también se realizó por separado para cada uno de los condados, lo que permitió descubrir diferencias locales que un estudio global de la ciudad no habría revelado.

Los resultados muestran que, incluso tras controlar por factores sociales como día de la semana o feriados, las masas de aire cálidas y secas tienden a incrementar los tiroteos, sobre todo en primavera, mientras que las frías y húmedas tienden a reducirlos, especialmente en verano.

Diferencias marcadas entre condados

El estudio detectó que la relación entre clima y violencia armada varía según el condado. En El Bronx y Brooklyn, zonas con mayor criminalidad de base, los cambios en la cantidad de tiroteos en función del clima son menos pronunciados. En contraste, en áreas con menores índices de violencia, como Staten Island o Queens, los efectos son más evidentes.

Esta diferencia podría explicarse porque, en zonas con alta criminalidad, la violencia armada está más influida por factores sociales o estructurales que por condiciones meteorológicas.

Los autores advierten que sus conclusiones se basan en datos obtenidos de una sola estación meteorológica, ubicada en Central Park, lo que podría no reflejar las variaciones microclimáticas de la ciudad. Lugares cercanos al mar o con intensos “efectos de isla de calor” pueden experimentar condiciones diferentes a las registradas en ese punto central.

La incidencia de tiorteos cambia de un condado a otro y según los investigadores, esto también se ve influenciado por el tipo de masa de aire que circula sobre ellos. (Foto: Louis Lanzano/AP)

Otra limitación es que las estadísticas de tiroteos dependen de reportes policiales, por lo que podrían existir casos no documentados. Además, aunque el análisis incluyó controles para factores como temporada, días festivos y ciclos escolares, estos elementos pueden seguir introduciendo cierto “ruido” en los resultados.

Finalmente, el estudio se centró únicamente en violencia con armas de fuego, sin considerar otros tipos de delitos violentos que también podrían verse afectados por el clima.

El interés por esta investigación surgió en la Academia Militar de West Point, situada a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad. “Queríamos entender cómo interactúan el clima y el crimen en un entorno urbano tan complejo”, explican los autores.

Identificar patrones climáticos relacionados con la violencia podría ayudar a las autoridades a planificar estrategias preventivas. Por ejemplo, si se anticipa un tipo de masa de aire asociado a un aumento en los tiroteos, la policía podría reforzar la presencia en áreas vulnerables.

Lo que dice la ciencia sobre clima y crimen

La literatura científica coincide en que el clima puede influir en el crimen principalmente por efectos psicológicos relacionados con la comodidad térmica. En días agradables, más personas tienden a estar al aire libre, lo que aumenta las interacciones y, por ende, las oportunidades de conflicto.

En este estudio, las masas de aire polar marítimo, frías y húmedas, se asociaron con reducciones notables en los tiroteos durante todas las estaciones. El descenso fue más pronunciado en verano, cuando estas condiciones son menos habituales y disuaden la actividad al aire libre.

Por el contrario, las masas de aire tropical marítimo, cálidas y húmedas, se vincularon con incrementos de tiroteos en todas las estaciones, especialmente en invierno y primavera, mientras que el efecto adicional en verano fue menor.

Si bien el tipo de masa de aire mostró efectos significativos, con variaciones de hasta un 40% en algunos condados y estaciones, estos son generalmente menores que los provocados por factores sociales.

Los fines de semana y feriados tienen un peso considerable. En promedio, los tiroteos son más frecuentes en sábado y domingo en toda la ciudad. En Queens, por ejemplo, los fines de semana registran casi un 60% más de tiroteos que los días laborables.

Esto sugiere que, aunque el clima y las masas de aire influyen, las dinámicas sociales y el calendario siguen siendo determinantes clave en los patrones de violencia armada.

Implicaciones para la seguridad pública

Para los investigadores, los hallazgos podrían ser útiles en la planificación policial. Si se sabe que ciertas condiciones atmosféricas incrementan el riesgo, podrían implementarse medidas específicas como patrullajes adicionales, vigilancia comunitaria o campañas preventivas en esos días.

Además, el estudio refuerza la idea de que la violencia urbana no es solo producto de factores sociales y económicos, sino que también responde a variables ambientales que, aunque menos obvias, pueden tener un impacto tangible.

En un momento en que la ciudad de Nueva York sigue buscando fórmulas para reducir la violencia armada, este tipo de investigaciones ofrece una perspectiva innovadora. Conocer cómo interactúan el clima y el crimen podría marcar la diferencia entre reaccionar ante un incidente o prevenirlo.

