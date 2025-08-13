Sean “Diddy” Combs pide millonaria indemnización en su demanda por difamación

El rapero Sean ‘Diddy’ Combs, a través de sus abogados, interpusieron una demanda modificada por difamación en contra de una cadena de televisión y otras dos personas.

Los abogados de Combs presentaron la demanda modificada, presentada originalmente en enero ante un tribunal federal de Nueva York. En el texto acusan a Courtney Burgess, el abogado Ariel Mitchell y Nexstar, empresa matriz de NewsNation, de difamación.

De acuerdo con lo expuesto en el texto, los demandados hicieron comentarios difamatorios sobre la supuesta participación del magnate del rap en fiestas sexuales a las que asistieron celebridades y menores de edad.

En la demanda citan entrevistas de Burgess y Mitchell en la que hablan sobre un supuesto video que Burgess afirma poseer en el que presuntamente se ve a Combs cometiendo delitos sexuales en sus famosas fiestas.

La demanda enmendada se presentó en el Distrito Sur de Nueva York y solicita una indemnización de no menos de 100 millones de dólares en daños y perjuicios. Según el texto, los comentarios de Burgess causaron un “grave daño a la reputación”.

Además Burgess afirma haber tenido una copia de las memorias de la fallecida Kim Porter, exesposa de Combs, y en las que habría cintas de las supuestas agresiones sexuales a celebridades antes de morir en 2018.

“Mitchell y Burgess se encuentran entre los peores perpetradores de este escenario ofensivo. Aprovechan con avidez cualquier oportunidad para difundir falsedades flagrantes, fingiendo tener pruebas de que el Sr. Combs cometió actos atroces, sabiendo que no existen tales pruebas”, afirma el equipo de Combs.

Sean ‘Diddy’ Combs protagonizó un polémico juicio. El rapero fue arrestado en septiembre de 2024 y fue acusado de delitos federales de tráfico sexual, conspiración y transporte para ejercer la prostitución. Tras ocho semanas de juicio el jurado declaró culpable a Combs de dos cargos de transporte para facilitar la prostitución.

El magnate musical se mantiene en prisión a la espera de la audiencia de condena fijada para el 3 de octubre.

