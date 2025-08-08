Abogado de Sean ‘Diddy’ Combs podría solicitar arresto domiciliario tras la sentencia

Los abogados del rapero Sean ‘Diddy’ Combs están considerando solicitar que el magnate musical sea condenado arresto domiciliario. Combs, quien fue declarado culpable por tráfico para ejercer la prostitución, espera su audiencia de sentencia prevista para el 3 de octubre.

Marc Agnifilo, abogado defensor de Combs, aseguró que mientras su equipo prepara un memorando de sentencia están considerando solicitar al juez que cumpla arresto domiciliario. El abogado aseguró que el confinamiento domiciliario era algo “posiblemente” que podría suceder.

“Sin duda, le pediré al juez que, como condición para su libertad supervisada, reciba la terapia y el asesoramiento adecuados”, declaró Agnifilo a TMZ. “Creo que lo necesita, creo que él cree que lo necesita”. Combs permanece detenido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Nueva York, luego de que la solicitud de libertad bajo fianza ha sido negada varias veces.

El abogado argumentó que ‘Diddy’ tendría mejor acceso a terapeutas y otros apoyos para el manejo de la ira y el abuso de sustancias fuera de la prisión.

“Tiene terapeutas que básicamente le hemos conseguido desde fuera. El MDC es muy sólido en ciertas áreas… una de las que no lo es tanto, es que no cuenta con programas significativos, así que eso realmente no está disponible para él dentro”.

El abogado aseguró que Diddy está comprometido con la terapia. “Si estuviera en un centro de reclusión tradicional tras la condena, habría más programas para él. Así que hemos preparado cosas. Está trabajando muy duro en la terapia. Sé que está esforzándose mucho en todos estos temas”.

Esta declaración de Agnifilo llega días después de que una de las abogadas del rapero confirmó a CNN que la defensa se ha puesto en contacto con la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para solicitar un posible indulto.

“Tengo entendido que nos hemos comunicado y hemos conversado en referencia a un indulto”, dijo Nicole Westmoreland

Tras ocho semanas de juicio, el jurado absolvió a ‘Diddy’ de tres cargos: dos por tráfico sexual y uno por conspiración de crimen organizado, delitos con los que enfrentaba hasta cadena perpetua si era hallado culpable. El próximo 3 de octubre se conocerá la sentencia que deberá cumplir el rapero luego de ser declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, por los que podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

